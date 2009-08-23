بودائیان ژاپنی و تبتی در قله فوجی برای صلح جهانی دعا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، لاکپا شوکو نماینده دالایی لاما رهبر معنوی تبت در ژاپن و شرق آسیا گفت: امروزه مشکلات بسیاری در چین وجود دارند و این مشکلات تنها به تبت مربوط نمی‌شوند بلکه در شین جیانگ و مغولستان داخلی نیز مشاهده می‌شوند.

وی افزود: ماهیت رنجی که همه ما تحمل می‌کنیم یکسان است و ما برای برادران و خواهران خود در این مناطق دعا خواهیم کرد.

چین در سال 1951 وارد منطقه تبت شد و دالایی‌لاما نیز به دنبال یک قیام ناموفق علیه اشغال نظامی تبت توسط نیروی‌های کمونیست چین در سال 1959 به هندوستان متواری شد.

صبح دیروز شرایط جوی نامناسب مانع از برگزاری مراسم نیایشی هنگام طلوع خورشید در قله 3776 متری فوجی شد اما آنها پس از طلوع آفتاب مراسم دینی را در این کوهستان برگزار کردند.

دالایی لاما قرار است ماه اکتبر به ژاپن سفر کند.