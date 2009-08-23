گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: مسجد بهترین نقش را در کاهش نابسامانیهای اجتماعی دارد. حجت‌الاسلام سیدحسین بهشتی نژاد، مسجد را محل اجتماع تمام کارکردهای معنوی دانست و ادامه داد: مسجد سرجمع همه تلاشهای دینی است که می تواند بهترین نقش را در کاهش نابسامانیهای اجتماعی در سطح خرد و کلان داشته باشد. حجت‌الاسلام بهشتی نژاد افزود: مسجد بهترین پایگاه تنظیم سامانه اخلاقی و بهترین مرکز برای تربیت انسانهای شایسته و دینی است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی قم در جلسه شورای اداری استان از برگزاری جشنواره خانواده‌های قرآنی با گرایش اصلاح الگوی مصرف در قم خبر داد. حجت‌الاسلام عباس اسکندری اظهار داشت: همگان می‌دانند که مسجد به عنوان رفیع ترین پایگاه دینی و اسلامی ما از تاثیرگذاری خاصی در همه شئون جامعه اسلامی برخوردار است. وی ادامه داد: مسجد پایگاهی است که خداوند با اراده تکوینی خودش به آن رفعت بخشیده است، از این رو همه جوامع اسلامی به ویژه جامعه شیعی اهمیت خاصی برای مسجد قائل هستند. مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با تاکید بر لزوم سامان‌بخشیدن به وضعیت عمران مساجد خاطرنشان کرد: بخشی از عمران مساجد مربوط به فعالیتهای فیزیکی و ظاهری است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد. وی یادآورشد: سامان‌ دادن به وضعیت فیزیکی مساجد بر عهده اداره کل اوقاف و امور خیریه است و امیدواریم استانداری قم با اختصاص اعتبارات دولتی، این اداره کل را در رسیدگی به امور ظاهری مساجد یاری کند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان از اعزام 450 روحانی به منظور تبلیغ احکام دینی در ماه مبارک رمضان به مناطق مختلف استان خبر داد. حجت الاسلام جمال یاری افزود: این تعداد مبلغان از استانهای خراسان رضوی و قم و همچنین مبلغان بومی هستند که به منظور تبلیغ احکام دینی و پاسخگویی به سئوالات مذهبی مردم و ایراد سخنرانی به شهرها، بخشها و روستاهای استان که با کمبود روحانی مواجه هستند، اعزام شده اند. وی با بیان اینکه این اعزامها نسبت به سال گذشته 10 در صد افزایش داشته، خاطرنشان کرد : این اعزامها بنا به درخواست مردم صورت می گیرد و تمامی این مبلغان در مساجد، حسینیه‌ها و دستگاههای دولتی در ایام ماه مبارک رمضان برنامه خواهند داشت.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران صبح امروز در نشست ماهانه پرسنل این اداره کل گفت: شادمانی ماه مبارک رمضان قابل مقایسه با عید نوروز نیست. حجت الاسلام ناصر شکریان ادامه داد: وقتی عید نوروز فرا می رسد، ما به یکدیگر تبریک می گوییم و قبل از رسیدن عید نوروز خود را برای شادی آن آماده می‌سازیم در حالیکه شادمانی ماه رمضان بیشتر است پس باید ارزش این ماه را بدانیم. مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران افزود: در ماه مبارک رمضان خداوند درهای رحمت را برای همه بندگان باز کرده است. شکریان با اشاره به اینکه بعضی از افراد تمام طول سال را منتظر ماه رمضان هستند تا آن را درک کنند، یادآور شد: پیامبر اکرم(ص) در شب اول ماه رجب از خدا می خواست تا او را کمک کند تا صیام و قیام در ماه رمضان را داشته باشد و بهره او از ماه رمضان تنها گرسنگی و تشنگی نباشد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل گفت: معیار حضور در ماه مبارک رمضان در کنار نخوردن و نیاشامیدن طهارت قلب است. حجت‌الاسلام مهدی ستوده در آیین استقبال از رمضان در پارس‌آباد اظهار داشت: ماه مبارک رمضان با تمام تجلی زیباییهای خود سبب می‌شود انسان به یک خودسازی واقعی، هم از باب روحی و هم جسمی برسد به طوریکه گام گذاشتن در مسیر الهی برای او راحت‌تر و سهلتر می‌شود. وی با بیان اینکه در مهمانی خدا نباید فقط در قید و بند ظواهر و تیمار جسم و جان باشیم، خاطرنشان کرد: حقیقت رمضان به آراستگی درون است نه اینکه انسان بعد از ساعاتی نخوردن و نیاشامیدن تنها به تن‌پروری روی آورد و به پر کردن شکم بیندیشد. ستوده با تاکید بر حضور پررونق مردم در مساجد و محافل مذهبی و قرآنی اظهار داشت: امسال در بیش از هزار مسجد استان اردبیل محافل قرآنی بعد از نمازهای یومیه برپاست وروزه‌داران می‌توانند در خوان گسترده الهی از این فرصت ناب استفاده کنند.

- در آستانه آغاز هفته دولت، مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان اظهار داشت: هفته دولت یادآور فداکاریهای شهیدان رجایی و باهنر است. حجت الاسلام حسین بکتاش افزود: هفته دولت یادآور فداکاریهای فرزندان پاک نهاد و گرانقدر انقلاب و احیا کننده روزهای پرشور خدمتگزاری شهیدان بزرگ رجایی و باهنر است. وی خاطرنشان کرد: رفاه، آسایش، آزادی و امنیت کنونی، از برکت جان‏فشانی و فداکاری شهیدان، جانبازان و ایثارگران در راه هدف و عقیده پاک اسلامی و انسانی است. بکتاش در ادامه افزود: رجایى و باهنر همواره در سنگرهاى مختلف فکرى، آموزشى و سیاسى، همکار و همرزم بودند تا آنجا که در کنار هم به آتش کین منافقان سوختند و فصلى از شهادت را به نام هفته دولت در تاریخ انقلاب گشودند.

- معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان در گردهمایی علما و طلاب استان گفت: مساجد مهمترین کانون فرهنگی است که آموزه‌های دینی را بارور می کند. حجت الاسلام سید حسین گلمیرزاده افزود: یکی از مکانهایی که می‌تواند شخصیت جوان را مطابق با آموزه‌های دینی بارور سازد‌، مسجد است که ابلاغ پیام الهی به بندگان خدا در آن صورت می گیرد. دبیر ستاد رسیدگی به امور مساجد گیلان خاطرنشان کرد: برای جذب نوجوانان وجوانان به مساجد باید مساجد را آراسته و پاکیزه ساخت، ضمن اینکه لازم است در زمینه بهداشت و معطر کردن مسجد دقت نظر لازم به عمل آید.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: با مطالعه در تاریخ به خوبی مشخص می‌شود که مساجد در اسلام نماد هماهنگی، دیانت و سیاست بوده و هستند. حجت الاسلام سیدشکرالله زندوی در همایش ضیافت الهی و تجلیل از خدمتگزاران عرصه مساجد بیان کرد: امروزه و در دوره 30 ساله انقلاب می‌بینیم که مساجد با حضور پررنگ خود در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی به جامعه رنگ و بوی معنوی بخشیده است. وی در ادامه اظهار داشت: قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، مسجد از جانب رژیم ستمشاهی به انزوا کشیده شده بود درحالیکه در راستای پیروزی انقلاب، مسجد به یک سنگر مهم در امر مبارزه برای جوانان تبدیل شد. مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان ادامه داد: در ایران قبل از پیروزی انقلاب مسجد کاربرد سیاسی داشت و در همه زمانها استعمار به دنبال نابودی و از بین بردن این کانون سیاسی معنوی بود.

- مسئول اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از اعزام 700 مبلغ همزمان با ماه مبارک رمضان در سطح استان خبر داد. حجت ‌الاسلام علی کوثری ‌نیا اظهار داشت: مبلغانی که به نقاط مختلف استان اعزام می ‌شوند از شهرستانهای قم، مشهد و بیرجند هستند که با حضور در روستاها، بخش‌ها و شهرهای مختلف استان به بیان وظایف محوله خواهند پرداخت. وی افزود: اقامه نماز جماعت، بیان احکام، تفسیر قرآن، وعظ و خطابه و مرثیه‌خوانی پیرامون شهادت حضرت علی(ع) از جمله برنامه‌ های مبلغان اعزامی در ایام ماه مبارک رمضان است. این مسئول در ادامه از اعزام 50 مبلغه در ایام ماه مبارک رمضان به نقاط مختلف شهر و روستای استان خبر داد و خاطرنشان کرد: پیش‌ بینی می‌ شود به تمامی روستاها و شهرهایی که درخواست اعزام مبلغ داشته‌ اند، روحانی اعزام شود.