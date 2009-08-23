آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رئیس سازمان دامپزشکی کشور ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این آزمایشگاه گفت: امروزه در کشورهای توسعه یافته امنیت غذایی از اهمیت فراوانی برخوردار است. لذا سازمان دامپزشکی کشور نیز باتوجه به اهمیت مقوله امنیت غذایی تأکید فراوانی بر تجهیز امکانات آزمایشگاهی دارد.

مجتبی نوروزی در ادامه با اشاره به اهمیت تجهیز دامپزشکی کشور به جدیدترین و پیشرفته ترین وسایل و امکانات آزمایشگاهی به ویژه در مراکز استانها اظهار داشت: تشخیص به موقع بیماری در آزمایشگاههای پیشرفته و توجه به سلامت فرآورده های خام دامی با وسعت کاری "از مزرعه تا سفره غذا" باعث می شود ضمن حصول امنیت جامعه دامی کشور، سلامت جامعه نیز تأمین شود.

رئیس ســازمان دامپزشـکی کشور نقش این سازمان را در رونق اقتصاد ملی بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: سرمایه گذاری در دامپزشکی به عنوان متولی سلامت جمعیت دامی کشور فرصت های اقتصادی فراوانی را ایجاد خواهد کرد و علاوه بر توسعه صنعت دامپروری، مرغداری و ..... و اشتغال پویا در این بخش ها، امنیت غذایی را نیز برای جامعه به ارمغان می آورد.

در ادامه این مراسم رمضان روئین تن رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ضمن استقبال از افتتاح آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه بر ضرورت تجهیز هر چه سریعتر این مرکز به تجهیزات روز تاکید کرد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان آمادگی دارد برای تکمیل آزمایشگاه مذکور پنج میلیارد ریال اعتبار در اختیار دامپزشکی استان کرمانشاه قرار دهد.

امیر ابراهیم مقصودی فرد مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه نیز ضمن معرفی آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: عملیات ساخت فاز اول این آزمایشگاه از سال 84 به مساحت 375 متر آغاز شد و در سال 87 به اتمام رسید.

وی افزود: فاز دوم این پروژه نیز از تیر ماه سال 87 شروع و در مرداد ماه سال 88 با اضافه کردن 375 متر دیگر به مساحت آزمایشگاه و اعتبار کلی هفت میلیارد ریال به پایان رسید.

مقصودی فرد با اشاره به امکانات این آزمایشگاه افزود: بخش سرولوژی، میکروب شناسی، آنالیز، انـگل شناسی، کنترل کیـفی، محیـط سازی و استرلیزاسیون از جمله بخش های مختلف این آزمایشگاه به حساب می آید و با شـروع بنچ بندی فاز دوم این پروژه بخش هایی نظیر سلولی ، مولکولی ( PCR ) ، سم شناسی و باقیمانده ها و کنترل کیفی شیر نیز باتوجه به اهمیت تشخیص بیماری همچنین بررسی و کنترل کیفی مواد خام دامی و فرآورده ها و خوراک دام به این آزمایشگاه اضافه خواهد شد.

پس از پایان مراسم افتتاحیه آزمایشگاه مذکور، دکتر نوروزی و همراهان ضمن بازدید از شبکه های دامپزشکی شهرستانهای پاوه و روانسر از نزدیک با مسائل و مشکلات این شبکه ها آشنا شدند.

بازدید از کشتارگاه صنعتی بیستون دیگر بخش برنامه های بازدید رئیس سازمان دامپزشکی کشور را به خود اختصاص داد.