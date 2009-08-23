30 درصد کشتار دام یزد خارج از کشتارگاه صنعتی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علی فلاح ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر یزد اظهار داشت: این اقدام به دلیل عدم فرهنگ سازی برای قصابان و عدم امکانات موجود برای حمل دام از کشتارگاه به واحدهای صنفی آنها انجام می شود.

وی افزود: به دلیل عدم وجود بازار کشتار کشتارگاه صنعتی یزد، با کشتار مازاد بر مصرف در استان مواجه هستیم و در بسیار مواقع گوشت قرمز به ویژه گوشت گوساله کشتار شده در این کشتارگاه از کشورهایی نظیر عراق سر درمی‌آورد.

کشتار دام در کشتارگاه صنعتی یزد 80 برابر سرانه مصرفی استان است

فلاح خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان کشتار دام در کشتارگاه صنعتی استان یزد روزانه 80 برابر سرانه مصرفی گوشت قرمز در طول یک‌ سال در این استان است.

وی عنوان کرد: هم‌اکنون روزانه حداقل 200 تا 300 کیلوگرم و حداکثر 700 کیلوگرم کشتار در کشتارگاه صنعتی استان یزد صورت می ‌گیرد در حالی‌ که سرانه مصرف گوشت قرمز گوسفندی سالانه حدود 15 کیلوگرم و گوشت قرمز گوساله سالانه یک کیلوگرم است.

فلاح مهمترین عامل عدم وجود بازار مناسب برای کشتارهای گشتارگاه صنعتی یزد را عدم استقبال قصابها اعلام کرد.

فلاح با اظهار تاسف از ادامه این روند طی سالهای گذشته بیان داشت: در حال حاضر دامداریهای کشتارگاه صنعتی یزد خالی از دام است و در سال گذشته 68 هزار دام وارد بازار شد اما بازار پذیرای آن نبود.

مدیرعامل شرکت گوشت یزد به منظور تامین گوشت مورد نیاز استان تا شش ماه آینده پیشنهاد کرد: می‌توان با عرضه مستقیم دام تا حدودی گوشت شش ماه آینده استان را تامین کرد.

16 دستگاه خودروی سردخانه دار به کشتارگاه صنعتی یزد واگذار می شود

وی همچنین از تحویل 16 دستگاه خودرو سردخانه ‌دار از سوی سازمان شهرداریها و همیاریهای کشور در آینده ‌ای نزدیک به این کشتارگاه خبر داد.

فلاح همچنین یادآور شد: سردخانه‌ های کشتارگاه صنعتی یزد نیز در حال حاضر آماده کار هستند.

وی در زمینه نحوه توزیع گوشت در ماه مبارک رمضان نیز عنوان کرد: با توجه به خشکسالی‌های اخیر، استان یزد در زمینه تهیه دام وابسته به سایر استان‌های کشور است به همین دلیل کشتارگاه صنعتی یزد برای ماه مبارک رمضان تدابیر ویژه‌ای اندیشیده است.

وضعیت نابسامان کشتارگاه صنعتی یزد باید برای همیشه حل شود

در این جلسه که با هدف انجام توزیع گوشت در ماه مبارک رمضان با کمترین مشکل برگزار شد، مدیر کشتارگاه صنعتی یزد به این جلسه دعوت شد و اعضای شورای شهر ضمن ارائه سئوالاتی از وی، خواستار ساماندهی هرچه سریع‌تر وضعیت کشتارگاه صنعتی یزد شدند.

حیدرضا خباززاده، عضو شورای شهر پیشنهاد داد: باتوجه به نارضایتی دامپروران، قصابان و وضعیت گوشت در سطح شهر و استان، شورا برابر سلامت شهروندان با دعوت از استاندار و فرماندار یزد در صحن شورا و نیز کار کارشناسی کمیسیون خدمات شهری حمل و نقل و ترافیک، وضعیت نابسامان کشتارگاه و گوشت و دام استان یزد یک‌ بار برای همیشه حل شود.

این جلسه شورای شهر با حضور هشت تن از اعضای شورا برگزار شد.