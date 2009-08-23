توزیع دومیلیون جلد کتاب درسی برای دانش آموزان استان مرکزی

سیف‌الله کریم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: ارزش ریالی این تعداد کتاب را بیش از 760 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: امسال تعداد کتابهای تازه تالیف نیز با فاصله سایر کتابهای درسی توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قیمت پرداختی بابت خرید کتاب‌های درسی امسال نسبت به قیمت پشت جلد 50 درصد کمتر است، تصریح کرد: تمام کتابفروشان موظف به نصب این قیمت در ویترین مغازه‌ها هستند و خانواده‌ها توجه داشته باشند مبلغ کتاب‌ها را 50 درصد کمتر از مبلغ پشت کتاب‌ها پرداخت کنند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی با بیان اینکه تقریبا نزدیک به 10 درصد دانش‌آموزان در کل مقاطع امسال کاهش یافته است، اظهار داشت: 12 کتاب در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه امسال تعویض و جدید چاپ هستند.

کریم‌زاده با تاکید بر اینکه قبل از چاپ کتاب‌ها دولت سوبسید مربوط به کتب درسی را حذف کرده بود، خاطرنشان کرد: به دلیل پرداخت مجدد 43 میلیارد تومان سوبسید کتاب توسط دولت در سطح کشور امسال قیمت کتاب‌ها با 50 درصد تخفیف ارائه می‌شود.

وی اضافه کرد: کتاب‌های درسی در مقطع ابتدایی، پیش‌دانشگاهی و فنی و حرفه‌ای همزمان با آغاز سال تحصیلی توزیع می‌شود و در دوره‌های راهنمایی و متوسطه نیز دانش‌آموزان از 15 شهریور ماه جاری به کتابفروشی‌ها در سطح استان مراجعه کنند.