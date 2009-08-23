نقد منصفانه کشور را به سمت موفقیت سوق می دهد

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: رسانه ها یکی از عرصه های مهم در راستای بالابردن سطح آگاهی های مردم به خصوص در مقابل جریانهای تفرقه افکن هستند.

وی با تاکید بر اهمیت نقش ولایت مطلقه فقیه در جامعه اسلامی ایران افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ولایت فقیه ستون انقلاب بوده است و در مقاطع مختلف توطئه افکنیها را خنثی کرده است.

عرب پور بر لزوم هوشیاری مسئولان، مردم و رسانه ها در مقابل دسیسه های دشمنان داخلی و خارجی انقلاب تاکید کرد و گفت: امروز کشور ما باید بیش از هر روز دیگر پیرامون ولایت فقیه جمع شوند و با اتحاد و یکپارچگی کشور را به سمت موفقیت سوق دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان در خصوص نقادی در رسانه ها گفت: نقد یکی از راههای پیشرفت جامعه است اما باید دقت کنیم در مسیر تخریب قرار نگیرد و راه حلهای مشکلات نیز بیان شود.

وی افزود: باید در کنار نقادی دستاوردهای هر حوزه نیز بیان شود تا از سوء استفاده دشمنان نظام جلوگیری شود.