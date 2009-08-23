ایران به مرکز ریلی منطقه تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بهبهانی امروز در مراسم استقبال از قطار کانتینری اسلام آباد-تهران-استانبول که با حضور دبیر کل و سفیران کشورهای عضو اکو در ایستگاه راه آهن تهران برگزار شد ، افزود : قطار کانتینری اکو ، قطار صلح ، دوستی و برادری میان کشورهای عضو این سازمان است.

وی با بیان اینکه این قطار مسیر خود را از تهران به سمت مرز رازی و سپس از مسیر دریاچه وان به استانبول طی خواهد کرد ، گفت : خط آهن کرمان - بم - زاهدان حلقه مفقوده این شبکه ریلی منطقه ای بود که اواخر پارسال به اتمام رسید و به پاکستان متصل شد.

وزیر راه و ترابری با اشاره به ضرورت توسعه شبکه راه آهن در کشورهای عضو اکو از جمله افغانستان ، تاجیکستان ، قزاقستان ، ازبکستان و قرقیزستان، گفت : در اجلاس آتی وزاری حمل و نقل این کشورها درباره سرعت دادن به طرح های مشترک تصمیم گیری می شود تا چین و شرق اسیا از راهگذر ریلی کشورهای عضو اکو از جمله ایران به اروپا متصل شود.

بهبهانی تصریح کرد : با اجرای طرح های جدید ریلی در ایران مانند خط آهن چابهار - زاهدان - مشهد و قزوین - رشت - انزلی - آستارا و راه آهن غرب ، کشورهای مشترک المنافع و روسیه نیز از راهگذر ایران به آبهای آزاد متصل خواهند شد.

وزیر راه و ترابری خاطر نشان کرد : این خطوط ، راه آهن های صلح و دوستی میان کشورهای عضو اکو است که امیدواریم 5 تا 10 سال آینده به نتیجه برسد.

بهبهانی بر برطرف کردن برخی موانع توسعه ریلی میان کشورهای همسایه و عضو اکو با هدف بهره برداری مناسب از زیر ساخت ها تاکید کرد.

نخستین قطار کانتینری سازمان همکاری اقتصادی "اکو" که از اسلام آباد به مقصد استانبول حرکت کرده است ، امروز وارد ایستگاه راه آهن تهران شد.

این قطار در مراسمی حرکت خود را از ایستگاه راه آهن تهران به سمت مرز رازی آغاز کرد تا پس از ورود به ترکیه از مسیر دریاچه وان به مقصد استانبول برسد.

زمان حرکت در این راهگذر ریلی کمتر از نصف زمان مسیر دریایی مشابه و حدود 15 روز پیش بینی شده است. طول شبکه ریلی اسلام آباد - تهران - استانبول 6500 کیلومتر است که 2500 کیلومتر آن در ایران است.