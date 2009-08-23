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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۰۲

امیدواری مقامات کره شمالی و جنوبی برای حل تنشها

امیدواری مقامات کره شمالی و جنوبی برای حل تنشها

در دیدار امروز یکشنبه مقامات بلندپایه کره شمالی با لی میونگ باک رئیس جمهوری کره جنوبی در سئول، دو طرف در مورد حل تنش ها در شبه جزیره کره ابراز امیدواری کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تاکنون هیچ گزارشی در مورد جزییات این دیدار منتشر نشده است.

بر اساس این گزارش دو طرف در مورد بهتر شدن روابط دو کره پس از یک سال افزایش تنش ها ابراز امیدواری کردند.

در همین حال سرپرست هیئت اعزامی کره شمالی  دیدار امروز با رئیس جمهوری کره جنوبی را مثبت خواند و آن را گامی مهم در جهت بهتر شدن روابط میان دو کره عنوان کرد.

مقامات بلندپایه کره شمالی جمعه گذشته برای حضور در مراسم تشییع جنازه "کیم دای جونگ" رئیس جمهوری سابق کره جنوبی وارد سئول شدند.

بر اساس این گزارش سفر هیئت نمایندگی کره شمالی به عنوان ایجاد فرصتی برای از سرگیری گفتگوها و روابط بهتر در شبه جزیره کره پس از روی کار آمدن دولت لی میونگ باک عنوان شده است. 

کد مطلب 934546

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