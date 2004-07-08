نا امني کشورهاي همسايه را هم براي خود نا امني مي دانيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، عبدالواحد موسوي لاري درباره امنيت مرزها، اظهار داشت: در چند سال اخير با كشورهاي مجاور جمهوري اسلامي و حتي برخي كشورهاي دورتر توافقات امنيتي داشتيم، كميسيون هاي مشترك امنيتي ميان جمهوري اسلامي و كشورهاي طرف توافق، كارهايشان را دنبال مي كنند و تمام تلاش نيروهاي انتظامي و امنيتي ما اين بوده و هست كه مرزهاي ما با همسايگان مرزهاي امن و ايمن باشد.



وي تصريح كرد: همسايگان ما اين واقعيت را دريافته اند كه جمهوري اسلامي، هم طالب امنيت در داخل مرزهاي خود و خواهان امنيت براي همسايگان و هم خيرخواه و صلح دوست براي كل جوامع بشري است گرچه ممكن است دشمناني هم باشند كه نسبت به پاره اي مسائل ترديد داشته باشند اما اين واقعيت براي همسايگان ما روشن است.



موسوي لاري اضافه كرد: در زماني كه طالبان و القاعده در افغانستان و صدام درعراق حاكميت داشتند، ايران با صرف نيروهاي مادي و معنوي تلاش كرد مرزها را ايمن نگه دارد و ما براي كنترل مرزهاي شرقي درسال هاي گذشته بيش از 3 هزار شهيد داده ايم و صدها ميليون دلار سرمايه گذاري كرده ايم تا مرزها امن باشد.



وي تصريح كرد: كانون نا امني دركشورهاي افغانستان و عراق حضور بيگانگان است. ما طرفدار اين بوديم كه اين كانون وجود نداشته باشد و مردم اين كشورها با توانايي هاي مادي و معنوي خود كشورشان را اداره كنند و اشغالگران به خانه هاي خود باز گردند.



وزيركشور درخصوص تردد غيرقانوني در مرزهاي كشور و سفر به عتبات عاليات گفت: درباره زائران رسماً اعلام شده است كه هموطنان ما كه علاقمند به زيارت عتبات عاليات هستند شرايط عراق را درك كنند و با هماهنگي مسؤولان ذيربط و سازمان حج و زيارت و آژانس هاي مرتبط با اين سازمان به سفر بروند و شأن زائران بايد رعايت شود، ما مخالف سفرهاي بدون امكانات هستيم چون عراق ناامن است و مشكلاتي در شهرهاي مقدس وجود دارد و ممكن است خطراتي متوجه زائران باشد.



وي افزود: در ارتباط با تردد قاچاقچيان و اشرار، ما مرز گسترده اي با كشورهاي بحران زده اي چون افغانستان در شرق و عراق در غرب داريم آنچه به ما مربوط است كنترل تردد اين افراد است.



وي تأكيد كرد: نيروهاي ارتش در مرزها مستقر هستند، سپاه نيز در برخي مناطق مستقرند و تلاش مي كنند از تردد هاي غيرمجاز جلوگيري كنند، در منطقه خراسان طبق گزارش هايي كه از استانداري ها داريم تمام ترددها كاملاً كنترل شده است.



موسوي لاري در خصوص بازگشت افاغنه گفت: درباره بازگشت آوارگان افغاني با توافق سه جانبه ايران، افغانستان و سازمان ملل از سال 81 تا امروز 800 هزار افغاني به كشورشان بازگشته اند و امسال هم 60 هزار نفر به كشورشان برگشتند.



وي افزود: اگر از افغانستان افرادي غيرمجاز به كشورمان وارد شوند نيروي انتظامي با قدرت از آن جلوگيري مي كند ولي عمدتاً اينها افراد جديد هستند. افرادي كه درقالب توافق سه جانبه از ايران خارج شده اند، بندرت بازگشته اند .



موسوي لاري درباره ارتكاب جرايم توسط مهاجران افغاني گفت: با توجه به جمعيت مهاجران و نسبت جرايمي كه توسط اينها رخ مي دهد و جمعيت كل كشور و جرايمي كه توسط غيرمهاجران روي مي دهد، نسبت جرايم واقع شده توسط خود شهروندان و افرادي كه تابع جمهوري اسلامي هستند بيشتر از جرايمي است كه توسط مهاجران انجام مي شود.

البته اين كه بعد از 25 سال مهمان نوازي و پذيرايي آوارگان عراقي و افغاني، شاهد وقوع جرايمي توسط آنها باشيم، خلاف انتظار همه است و توقع داريم يك مورد خلاف هم مرتكب نشوند چرا كه از نظر همه اين تخلف خيلي سخت تر و دشوارتر است و تأثير رواني و عاطفي اش خيلي بيشتر است چون خلاف انتظار است. اما در كل نسبت وقوع جرايم در جامعه آماري مهاجران كمتر از ميانگين كشور است.



وزير كشور در خصوص افزايش آمار جنايات در كشور، گفت: آماري كه نيروي انتظامي ارائه مي دهد حاكي از كاهش جرايم است و آمار را بايد به صورت كامل ديد و با سرمايه گذاري كه دولت انجام داده و امكانات تجهيزاتي كه در اختيار نيروي انتظامي قرار گرفته هر چند ممكن است با پاره اي مشكلات روحي و رواني كه در جامعه است خلاف و جرم به صورت طبيعي مسير رشد را طي كند اما آمارها اين را نشان نمي دهند.



موسوي لاري تصريح كرد: آمارهاي موجود نشان مي دهد كه سال گذشته رشد جرايم نداشتيم و در 3 ماهه نخست امسال نيز شاهد كاهش جنايات بوديم.

