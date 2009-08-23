رئوس برنامه میرکاظمی برای تصدی وزارت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از برنامه سید مسعود میر کاظمی وزیر پیشنهادی نفت دولت دهم آمده است: تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام صنعت نفت یک ضرورت برای توسعه صنعت نفت در قالب برنامه های پنجم توسعه و چشم انداز 20 ساله است.

همچنین در این برنامه با اشاره به نقش بخش خصوصی برای توسعه صنایع مادر کشور آمده است: بخش خصوصی در اجرای طرح های صنعت نفت در محوریت قرار دارد و برای ورود به تجارت جهانی نفت و افزایش نقش خصوصی ها در حوزه تصدی گری و واگذاری امور تصدی گری واحدهای اقتصادی صنعت نفت به منظور اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی باید راهکارهای علمی و عملی دیده شود.

در این رابطه باید تعامل سازندهای با کلیه اتاق های بازرگانی، تعاونی ها، اتحادیه ها و تشکل های اقتصادی ایجاد شود.

ایجاد نظام مدیریت بازاریابی فروش نفت و فراورده های نفتی

در این گزارش بر لزوم تقویت صادرات خدمات مهندسی نفت، فرآورده های نفتی و پتروشیمی و جلوگیری بر خام فروشی نفت تاکید شده و آمده است: باید برای حضور بخش خصوصی از یک سو و افزایش حجم صادرات فرآورده هایی با ارزش افزوده بالا نظام مدیریت بازاریابی و فروش نفت خام و فرآورده های نفتی طراحی شود.

در این رابطه با اشاره به رشد مصرف انواع حامل های انرژی در کشور، بر اجرای طرح های بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی به ویژه در سال اصلاح الگوی مصرف تاکید شده است.

یکی دیگر از برنامه های محوری وزیر پیشنهادی نفت اعتقاد به حضور جدی و فعال در عرصه بین المللی صنایع نفت و گاز با تعریف نقش و جایگاه ایران در بازارهای جهانی است.

همچنین با توجه به لزوم ارتقای جایگاه صنعت نفت و تحول در نقش تعیین کننده آن در توسعه پایدار و همه جانبه کشور طراحی دیپلماسی خارجی کشور با محوریت انرژی برای تحقق اهداف چشم انداز ضروری عنوان شده است.

ایجاد تحول در عرصه های مختلف صنعت نفت همراه با نوآوری و شکوفایی مبتنی بر توسعه فن آوری اطلاعات و تلاش برای توانمند سازی کارکنان با آموزش های عملیاتی و توسعه مهارت بر اساس آخرین دستاوردهای جهانی و مخالفت با ویژه خواری، سیاسی کاری و مبارزه جدی با سوء استفاده کنندگان از دیگر برنامه های این وزیر پیشنهادی دولت دهم است.

تامین مالی طرح های و پروژه های نفتی هم به عنوان یکی از برنامه های محوری میر کاظمی عنوان شده و در این رابطه با اشاره به ضرورت تنوع بخشی نسبت به شیوه های تامین مالی پروژه های نفت و گاز بر باز مهندسی نظام تامین مالی طرح ها تاکید شده است.

در این گزارش با اشاره به جایگاه برجسته کارکنان و متخصصان صنعت نفت در اجرای برنامه های توسعه ای این صنعت اشتغال آفرین آمده است: استفاده از فن آوری های روز، جلوگیری از طرح اهرم های فشار روحی بر کارکنان و استفاده حداکثری از ظرفیت های انسانی مورد تاکید قرار گرفته است.