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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۱۶

گزارش مهر از برنامه وزرا /

رئوس برنامه میرکاظمی برای تصدی وزارت نفت

رئوس برنامه میرکاظمی برای تصدی وزارت نفت

رئوس برنامه سید مسعود میرکاظمی وزیر پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس برای پست وزارت نفت اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از برنامه سید مسعود میر کاظمی وزیر پیشنهادی نفت دولت دهم آمده است: تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام صنعت نفت یک ضرورت برای توسعه صنعت نفت در قالب برنامه های پنجم توسعه و چشم انداز 20 ساله است.

همچنین در این برنامه با اشاره به نقش بخش خصوصی برای توسعه صنایع مادر کشور آمده است: بخش خصوصی در اجرای طرح های صنعت نفت در محوریت قرار دارد و برای ورود به تجارت جهانی نفت و افزایش نقش خصوصی ها در حوزه تصدی گری و واگذاری امور تصدی گری واحدهای اقتصادی صنعت نفت به منظور اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی باید راهکارهای علمی و عملی دیده شود.

در این رابطه باید تعامل سازندهای با کلیه اتاق های بازرگانی، تعاونی ها، اتحادیه ها و تشکل های اقتصادی ایجاد شود.

ایجاد نظام مدیریت بازاریابی فروش نفت و فراورده های نفتی

در این گزارش بر لزوم تقویت صادرات خدمات مهندسی نفت، فرآورده های نفتی و پتروشیمی  و جلوگیری بر خام فروشی نفت تاکید شده و آمده است: باید برای حضور بخش خصوصی از یک سو و افزایش حجم صادرات فرآورده هایی با ارزش افزوده بالا نظام مدیریت بازاریابی و فروش نفت خام و فرآورده های نفتی طراحی شود.

در این رابطه با اشاره به رشد مصرف انواع حامل های انرژی در کشور، بر اجرای طرح های بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی به ویژه در سال اصلاح الگوی مصرف تاکید شده است.

یکی دیگر از برنامه های محوری وزیر پیشنهادی نفت اعتقاد به حضور جدی و فعال در عرصه بین المللی صنایع نفت و گاز با تعریف نقش و جایگاه ایران در بازارهای جهانی است.

همچنین با توجه به لزوم ارتقای جایگاه صنعت نفت و تحول در نقش تعیین کننده آن در توسعه پایدار و همه جانبه کشور طراحی دیپلماسی خارجی کشور با محوریت انرژی برای تحقق اهداف چشم انداز ضروری عنوان شده است.

ایجاد تحول در عرصه های مختلف صنعت نفت همراه با نوآوری و شکوفایی مبتنی بر توسعه فن آوری اطلاعات و تلاش برای توانمند سازی کارکنان با آموزش های عملیاتی و توسعه مهارت بر اساس آخرین دستاوردهای جهانی و مخالفت با ویژه خواری، سیاسی کاری و مبارزه جدی با سوء استفاده کنندگان از دیگر برنامه های این وزیر پیشنهادی دولت دهم است.

تامین مالی طرح های و پروژه های نفتی هم به عنوان یکی از برنامه های محوری میر کاظمی عنوان شده و در این رابطه با اشاره به ضرورت تنوع بخشی نسبت به شیوه های تامین مالی پروژه های نفت و گاز بر باز مهندسی نظام تامین مالی طرح ها تاکید شده است.

در این گزارش با اشاره به جایگاه برجسته کارکنان و متخصصان صنعت نفت در اجرای برنامه های توسعه ای این صنعت اشتغال آفرین آمده است: استفاده از فن آوری های روز، جلوگیری از طرح اهرم های فشار روحی بر کارکنان و استفاده حداکثری از ظرفیت های انسانی مورد تاکید قرار گرفته است.

کد مطلب 934550

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