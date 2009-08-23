انتقاد خباز از عدم ارائه برنامه وزیران/ دستور لاریجانی برای پیگیری ارائه گزارش دولت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد رضا خباز نمایند کاشمر در جلسه علنی روز یکشنبه در تذکر آئین نامه ای اظهار داشت: بر اساس ماده 188 آئین نامه داخلی مجلس رئیس جمهور بعد از 15 روز از مراسم تحلیف باید وزیران پیشنهادی را به همراه شرح حال و برنامه به مجلس معرفی کند.

وی گفت: در نامه معرفی رئیس جمهور به مجلس قید شده است که اسامی و زندگی نامه و برنامه وزیران پیشنهادی ضمیمه است که از 21 وزیر معرفی شده تنها زندگی نامه و برنامه چهار وزیر وجود دارد.

خباز ادامه داد: نمایندگان مجلس می خواهند با افکار و برنامه های وزیران پیشنهادی نسبت به سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم و پنجم آشنا شدیم و ببینیم آیا آنها توان اجرای این مسئولت بزرگ را دارند یا خیر.

وی از لاریجانی خواست که دستور دهد هر چه زودتر برنامه وزیران پیشنهادی در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا منتخبان ملت با اطلاع از عهده انجام وظیفه خود برآیند.

خباز در تذکر دیگری با استناد به بند 57 قانون بودجه سال 1388 اخصاص داد و گفت: امروز روز نخست شهریور است و دولت باید تا آخر خرداد ماه گزارش بودجه سال 1388 و انطباق آن را با سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم و سیاست های اجرایی اصل 44 به مجلس می داد.

علی لاریجانی در پاسخ به این بخش از تذکر نماینده کاشمر از رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات خواست تا موضوع را پیگیری و نامه ای خطاب به دولت مبنی بر درخواست ارائه گزارش در زمان مقرر تهیه کند.

رئیس مجلس در مورد نامه وزیران پیشنهادی که به گفته خباز در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است نیز گفت: زندگی نامه و برنامه های وزیران پیشنهادی در روز قبل ارائه شد اما نقایصی داشت.

وی توضیح داد که این نقایص یعنی اینکه یا زندگی نامه برخی وزیران و یا برنامه آنها وجود نداشته است که از هیئت رئیسه خواسته شد اشکال ها مرتفع شود و پس از آن در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

رئیس مجلس تاکید کرد که هیچ مشکلی به طور کلی وجود ندارد و زندگی نامه و برنامه وزیران وجود دارد.