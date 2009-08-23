جنوب تهران قطب تجاری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس قاسم کارگر افزود: تکمیل فضای سبزحاشیه اتوبان آزادگان، راه اندازی سه سرای محله، افزایش زمینهای چمن مصنوعی و همچنین اتمام یک کتابخانه بزرگ و یک بازار میوه و تره بار از جمله اقدامات انجام شده است.

وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز این منطقه از کمتر از 10 متر به 13 متر مربع افزایش پیدا کرده است، افزود: در سال جاری احداث زورخانه مجهز در پارک بعثت و همچنین احداث مقبره شهدا در پارک بهمن که علاوه بر فضای زیارتی دارای بخشهای فرهنگی و آمفی تئاتر است از پروژه های مصوب این سال است. ضمن آن که زمینی برای احداث گرمخانه شهید رجایی نیز تملک شده و در محله علی آباد در حال تملک زمینی برای احداث مجموعه فرهنگی ورزشی هستیم.

کارگر اظهار کرد: احداث دو ایستگاه آتش نشانی و همچنین دو بازار میوه و تره بار نیز از دیگر فعالیتهای در دست اقدام این منطقه است.

شهردار منطقه 16 با اشاره به وضعیت بافت فرسوده این منطقه گفت: بیش از 50 درصد بافت منطقه 16 فرسوده است که 20 درصد آن از جمله محلات جوادیه و باغ آذری در اولویت رسیدگی قرار گرفته است و برداشتهای میدانی و طرح منظر شهری برای آن تهیه شده است که مباحث مربوط به عملیاتی شدن به زودی آغاز می شود.

وی افزود: از آنجا که بسیاری از املاک این بافتها ریزدانه هستند این تدبیر اندیشیده شده است تا در صورت تجمیع 8 تا 9 پلاک از تخفیف 90 درصدی بهره مند شوند.

شهردار منطقه 16، بازار بلور و چینی در این منطقه را از فرصتهای تجاری جنوب تهران دانست و گفت: بازار بلور و چینی فروشها از فرصتهای تجاری بسیار خوب در جنوب تهران است و در نظر است خیابان شهید صابونیان از شوش تا خیابان بعثت، پاساژهای مدرن احداث شود که با اجرای این طرح، این منطقه یکی از زیباترین مکانهای کشور از نظر تجاری و تامین مایحتاج شهروندان در این زمینه می شود.

وی با اشاره به نبود پارکینگ های طبقاتی کافی در این منطقه خاطرنشان کرد: از سال گذشته ساخت پارکینگهای طبقاتی در این منطقه آغاز شده و در محله صابونیان پارکینگی 8 طبقه با گنجایش 700 خودرو آماده افتتاح است.

کارگر گفت: محلات و مناطقی که محل فعالیت تجاری هستند در اولویت ساخت پارکینگ قرار دارند و همچنین ساخت پارکینگ طبقاتی در خیابان نازی آباد از پروژه های دردست اقدام منطقه است.