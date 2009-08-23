فراهم نشدن امکانات علت نرسیدن به جایگاه واقعی کشور در ورزش است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا اسداللهی ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: به رغم وجود استعدادهای خوب در حوزه ورزش قهرمانی، حرفه ای و همگانی در سالهای اخیر نتوانسته ایم به جایگاه برازنده کشورمان برسیم و علت اصلی این امر فراهم نشدن امکانات لازم برای ورزشکاران است بنابراین نیازمند تجدیدنظر اساسی در مدیریت ورزش هستیم.

این نماینده مجلس گفت: فردی باید مدیریت ورزش را به دست گیرد که ورزش کشورمان را به خوبی بشناسد، تخصص لازم را داشته باشد و در میادین ورزشی با ورزش آشنا شده باشد.

وی ادامه داد: مدیر جدید سازمان تربیت بدنی باید در رفع مشکلات ساختاری این سازمان بکوشد، در این خصوص نمایندگان مجلس آمادگی همکاری همه جانبه را دارند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس گفت: در این زمینه رسالت رئیس جمهور در آستانه تغییر و تحولات در دولت و جابجایی مدیران در این است که با کسب نظر و مشورت با صاحبنظران و دست اندرکاران عرصه ورزش فرد مناسبی را برای مدیریت ورزش کشور انتخاب کند.

وی با اشاره به اهمیت دو مقوله پاسخگو بودن ساختارها و امکانات، در ورزش گفت: با توجه به نیاز جامعه و پراکندگی جمعیت کشور و اینکه ورزش امروز یکی از ضروریات جامعه و سلامت مردم است، مسئولان باید برای تامین اعتبار برای توسعه امکانات ورزشی بکوشند.