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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۳۹

تقدیر تلویزیون از تلویزیون/

"رستگاران" 42 پیام ارزشمند اخلاقی به جامعه منتقل کرد

"رستگاران" 42 پیام ارزشمند اخلاقی به جامعه منتقل کرد

عزت‌الله ضرغامی در مراسم تقدیر از عوامل "رستگاران" تاکید کرد بر اساس گزارش مرکز نظارت و ارزیابی صدا و سیما این مجموعه 42 پیام ارزشمند اخلاقی را به جامعه منتقل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تقدیر از هنرمندان و عوامل مجموعه "رستگاران" صبح امروز با حضور ضرغامی، علی‌اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سه، هنرمندان و عوامل این مجموعه برگزار شد.

در این مراسم سیروس مقدم کارگردان، سعید نعمت‌الله نویسنده، محمدرضا شفیعی تهیه‌کننده و تعدادی از بازیگران ضمن ارائه گزارش‌هایی از روند تولید این مجموعه از همکاری و همدلی همه عوامل در موفقیت این مجموعه تلویزیونی سخن گفتند.

فیلمنامه فاخر، پیش‌تولید مناسب، تجربه و انگیزه بالا در بازیگران، وظیفه‌شناسی و همکاری متقابل و بهره‌گیری از تجربه مجموعه‌های مشابه قبلی از جمله مواردی بود که از سوی این هنرمندان مطرح شد.

ضرغامی هم با تقدیر از هنرمندان "رستگاران" گفت: کارگردان اخلاقگرا و حرفه‌ای، فیلمنامه پرکشش همراه با دیالوگ‌های مناسب و تلفیق بازیگران مجرب و جوان باعث شد یکی از موفقترین مجموعه‌های نمایشی به لحاظ مخاطب و رضایتمندی رقم بخورد.

وی با اشاره به تواضع، همکاری و تعامل ارزشمند در میان عوامل این مجموعه افزود: اگر این همدلی و همراهی در بین مدیران و سیاستمداران کشور هم باشد خیلی از مشکلات کنونی در جامعه ما حل خواهد شد.

رئیس صدا و سیما خاطرنشان ساخت: بر اساس گزارش مرکز نظارت و ارزیابی سازمان صدا و سیما این مجموعه تلویزیونی توانست 42 پیام ارزشمند اخلاقی را به صورت موثر و باورپذیر به جامعه منتقل کند.

کد مطلب 934557

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