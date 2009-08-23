"رستگاران" 42 پیام ارزشمند اخلاقی به جامعه منتقل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تقدیر از هنرمندان و عوامل مجموعه "رستگاران" صبح امروز با حضور ضرغامی، علی‌اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سه، هنرمندان و عوامل این مجموعه برگزار شد.

در این مراسم سیروس مقدم کارگردان، سعید نعمت‌الله نویسنده، محمدرضا شفیعی تهیه‌کننده و تعدادی از بازیگران ضمن ارائه گزارش‌هایی از روند تولید این مجموعه از همکاری و همدلی همه عوامل در موفقیت این مجموعه تلویزیونی سخن گفتند.

فیلمنامه فاخر، پیش‌تولید مناسب، تجربه و انگیزه بالا در بازیگران، وظیفه‌شناسی و همکاری متقابل و بهره‌گیری از تجربه مجموعه‌های مشابه قبلی از جمله مواردی بود که از سوی این هنرمندان مطرح شد.

ضرغامی هم با تقدیر از هنرمندان "رستگاران" گفت: کارگردان اخلاقگرا و حرفه‌ای، فیلمنامه پرکشش همراه با دیالوگ‌های مناسب و تلفیق بازیگران مجرب و جوان باعث شد یکی از موفقترین مجموعه‌های نمایشی به لحاظ مخاطب و رضایتمندی رقم بخورد.

وی با اشاره به تواضع، همکاری و تعامل ارزشمند در میان عوامل این مجموعه افزود: اگر این همدلی و همراهی در بین مدیران و سیاستمداران کشور هم باشد خیلی از مشکلات کنونی در جامعه ما حل خواهد شد.

رئیس صدا و سیما خاطرنشان ساخت: بر اساس گزارش مرکز نظارت و ارزیابی سازمان صدا و سیما این مجموعه تلویزیونی توانست 42 پیام ارزشمند اخلاقی را به صورت موثر و باورپذیر به جامعه منتقل کند.