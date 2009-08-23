نیکزاد گزینه مطلوبی برای وزارت مسکن است

علی اکبر آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه علی نیکزاد در کارنامه خود سوابق بخش مسکن وعمرانی از جمله معاون عمرانی استاندار و معاون عمرانی وزیر کشور را دارد گفت : ضمن اینکه نیکزاد را گزینه مناسبی برای وزارت مسکن می دانیم از خدمات سعیدی کیا در مدت 4 سال پیش تشکر می کنیم.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برنامه های وزارتخانه های ارتباطات، مسکن و جهاد کشاورزی تا کنون ارائه شده است که به تدریج آن را بررسی می کنیم و قطعا این برنامه ها در دادن رای اعتماد به وزیران موثر خواهد بود.