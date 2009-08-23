معرفی وزیران قویتر ممکن بود / اثر مثبت تعقیب اینترپل بر آرای وحیدی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاءالدین بروجردی در جمع خبرنگاران درباره‌ وزیران پیشنهادی دولت به مجلس گفت: به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور می‌توانست افراد قوی‌تری را برای برخی وزارتخانه‌های پرکار و مهم معرفی کند.

وی درباره‌ تعامل مجلس با دولت در انتخاب وزیران دولت دهم گفت: قبل از آنکه وزیران به مجلس معرفی شوند، یک مشورت کلی وجود داشت، اما درباره مصادیق بحثی به میان نیامد و اکنون این حق مجلس است که برای دادن رای اعتماد به وزیران سوابق آنها را مورد بررسی دقیق قرار دهد .

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، منوچهر متکی را فردی قوی و با سابقه برای وزارت خارجه خواند و گفت : فکر نمی‌کنم او برای رای آوردن مشکلی داشته باشد.

بروجردی در پاسخ به این خبرنگاری که یاد آور شد وحیدی وزیر پیشنهادی وزارت دفاع تحت تعقیب پلیس اینترپل به دلیل ادعای مشارکت وی در پرونده‌ی آمیا در آرژانتین است، گفت: حتما به خاطر دارید که قاضی این پرونده به دلیل گرفتن رشوه برکنار شده بود و آنها در اینباره دروغ‌های بزرگی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده‌اند و اصل این موضوع زیر سئوال است. بنابراین این موضوع در ارزیابی وزیر دفاع تاثیر نخواهد داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا اسم وحیدی همچنان در لیست قرمز پلیس اینترپل است، گفت: صهیونیست‌ها آرام نمی‌نشینند، اما این نکته مهم است که قاضی پرونده اعتراف کرده که با رشوه به بررسی آن پرداخته است، اما صهیونیست‌ها با چنین شگردی این موضوع را همچنان پی‌گیری می‌کنند.

وی در واکنش به اصرار خبرنگاران بر احتمال اثر گذاری موضوع وجود نام وحیدی در فهرست اینترپل بر میزان آرای وی در مجلس گفت: این مسئله تاثیری در رای وحیدی ندارد و ممکن است رای او را افزایش هم بدهد.

بروجردی در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگاران درباره انتشار خبری مبنی بر اجازه ایران به بازرسان آژانس برای بازدید از راکتور اراک گفت: منعی برای بازرسی از راکتورهای آب سنگین اراک نداریم و این همکاری با آژانس انجام می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه منعی در بازدید ماموران آژانس از راکتور آب سنگین اراک وجود نداشته و ندارد، گفت: آنها قبلا می‌گفتند که بازدید از راکتور آب سنگین اراک الزام است و ما می‌گفتیم الزام نیست. اما در همین بین نیز بازدیدهایی از راکتور آب سنگین انجام می‌شد.

بروجردی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه معرفی وزیر دفاع به عنوان وزیر کشور در کابینه دهم می‌تواند به معنی تسلط نظامیان بر کشور باشد، گفت: در دنیا نیز چنین اتفاقی بارها افتاده و حتی ژنرال‌های آمریکایی به عنوان وزیر خارجه بوده‌اند، اما مهم آن است که فردی که معرفی می‌شود بتواند از عهده‌ مسئولیتی که به او سپرده شده برآید.