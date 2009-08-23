ظرفیتهای ادارات برای خدمات رسانی به جوانان باید شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، استاندار کرمان ظهر یکشنبه در بازدید از سازمان ملی جوانان کرمان اظهار داشت: باید امکانات موجود در دستگاه های مختلف اجرایی شناسایی و در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان از این امکانات استفاده بهینه صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم همکاری همه دستگاه های دولتی در راستای فعالیتهای حوزه جوانان گفت: یکی از اقداماتی که باید به صورت جدی پیگیری شود فرهنگسازی در خصوص ازدواج آسان است.
دهمرده افزود: در این حوزه باید فعالیتهای گسترده ای صورت پذیرد و امیدواریم با حمایتهای همه مسئولان زمینه ازدواجهای آسان در کوتاه مدت در استان صورت پذیرد.
استاندار کرمان خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیتهای بالقوه سازمان ملی جوانان استفاده از توان سازمانهای مردم نهاد در زمینه های مختلف است که در این خصوص در استان کرمان شاهد رشد مطلوب این سازمانهای مردم نهاد طی سالهای اخیر بوده ایم.
نظر شما