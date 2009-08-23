استاندار کرمان: ظرفیتهای ادارات برای خدمات رسانی به جوانان باید شناسایی شود

کرمان - خبرگزاری مهر: حبیب الله دهمرده بر شناسایی امکانات و ظرفیتهای دستگاه های دولتی و حضور جدی مسئولان در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و حل مشکلات این قشر تاکید کرد.