14 نمازخانه جدید در مدارس مازندران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبییان ظهر یکشنبه در جلسه کمیته فضای سازمان آموزش و پرورش استان در ساری افزود: 14 نمازخانه با زیربنای هزار و 702 مترمربع با اعتبار استانی دو میلیارد و 800 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مازندران یادآور شد: 13 نمازخانه با زیربنای دو هزار و 756 مترمربع با 850 میلیون و 200 هزار ریال از محل اعتبارات تخریب و بازسازی به فضای فرهنگی مدارس استان اضافه می شود.

وی تصریح کرد: همزمان با هفته دولت 10 پروژه آموزشی و 27 نمازخانه در مازندران به بهره برداری می رسد.

وی افزود: این پروژه های آموزشی با 54 کلاس درس و زیربنای 10 هزار و 480 متر مربع افتتاح می شود.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه ها در شهرستان های آمل، نواحی یک و دو ساری، دودانگه، چهاردانگه، بهشهر، محمودآباد، چمستان و میاندرود به بهره برداری می رسد.

نبییان اظهار داشت: برای احداث این تعداد فضای آموزشی 33 میلیارد و 113 میلیون ریال از محل اعتبارات تخریب و بازسازی هزینه شده است.