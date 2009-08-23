هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است / از خبرنگاران عذرخواهی می کنم

منصور ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارزیابی اش از سه هفته گذشته لیگ برتر اظهار داشت: تیم ما با کسب حداکثر امتیازات خانگی و یک امتیاز در بازی خارج از خانه که در ادامه مسابقات می تواند بسیار تاثیرگذار باشد، عملکرد خوبی از ابتدای فصل داشته اند اما هنوز هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی با بیان اینکه ذوب آهن باید تا پایان فصل قهرمانی را حفظ کند و صدرنشین بودن کافی اهمیتی زیادی ندارد، در مورد دیدار هفته آینده تیمش برابر ابومسلم افزود: باید در آن دیدار با دقت بیشتری به میدان برویم زیرا ما پس از دوشکست سنگین در فصل گذشته، کارمان در این دیدار سخت‌تر است و قطعا همین مساله در صورت کم دقتی بازیکنان می تواند در نتیجه گیری ما تاثیر منفی بگذارد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان اضافه کرد: مسلما دنبال آن هستیم که در دیدار موفق ظاهر شویم، ضمن اینکه ابومسلم تیم با انگیزه ای است و از یک مربی کاربلد به نام پورمهدی سود می برد و تمام این مسائل کارمان را برای رسیدن به پیروزی سخت‌تر می کند.

ابراهیم زاده با اشاره به نتایج غیر منتظره ای که در 3 هفته اخیر مسابقات لیگ برتر رخ داد، تصریح کرد: در مسابقات امسال مشخص شد همه تیم‌ها با قدرت در بازی‌ها شرکت کرده و برای رسیدن به پیروزی تلاش می کنند که این مساله باعث شکل گیری این نتایج شده است.

وی در مورد حضور نیافتنش در نشست خبری پس از دیدار با استیل آذین خاطرنشان کرد: من روزه بودم و همچنین حرکت سینا عشوری نگرانی‌ها و استرس من را زیاد کرده بود، به همین دلیل نتوانستم در نشست خبری شرکت کنم که به همین دلیل از خبرنگاران عذرخواهی می کنم زیرا اکثریت آنها خصوصا خبرنگاران اصفهانی به ما لطف دارند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه ما هم از خبرنگاران انتظار داریم در تمرینات تیم ما هم شرکت کنند، در پایان گفت: حضور 12 هزار تماشاگر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان نشان دهنده اهمیت ویژه تیم برای آنهاست. ضمن اینکه در این زمینه باید از زحمات مسئولان باشگاه تشکر کرد که سخت پیگری حضور تماشاگران در دیدارهای ذوب آهن هستند.