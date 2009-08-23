بودجه 88 هنوز اجرایی نشده / لاریجانی: مجلس منطقه ای نیست، ملی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی سنایی در جلسه علنی امروز یکشنبه در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: براساس اصل 133 قانون اساسی وزیران توسط رئیس جمهوری تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند.

وی با انتقاد از رویه معرفی وزیران پیشنهادی گفت: متاسفانه در این دوره معرفی وزیران، شاهد نقض رویه موجود بودیم و اسامی پیش از معرفی به مجلس در رسانه ها اعلام شد.

نماینده نهاوند افزود: وقتی بنای مجلس شورای اسلامی بر تعامل و تسهیل کار دولت است نباید اقداماتی صورت گیرد که نقش مجلس حالت صوری بگیرد.

دبیرکل فراکسیون اقتدار ملی تصریح کرد: قانون گذاری و مجلس سرمایه 100 ساله کشور است.

وی از رئیس مجلس خواست تا ترتیباتی اتخاذ شود که در تعامل عادی مجلس و دولت شأن و اعتبار مجلس حفظ شود.

سنایی در بخش دیگری از تذکر خود اظهار داشت: به رغم گذشت 6 ماه از سال هنوز بسیاری از موافقتنامه های قانون بودجه در زمینه پروژه های مهم مبادله نشده است.

نماینده نهاوند افزود : با گذشت شش ماه از سال قانون بودجه در کشور اجرا نشده است اگر این روند ادامه یابد، ابهام و سئوال جدی در اجرای بودجه وجود خواهد داشت.

لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این بخش از اخطار سنایی از رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خواست تا موضوع را پیگیری کند و رئیس مجلس درخصوص روش معرفی وزیران پیشنهادی در رسانه ها، از نمایندگان مجلس خواهش کرد که به این مسائل به گونه ای نپردازند که "خود به خود القای یک تصور بی جهت بین قوا کند".

وی با تاکید بر اینکه شما که شکی در مورد جایگاه مجلس ندارید، در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور گفت: مجلس کانون جمهوریت نظام است. حضرت امام (ره) فرمودند که مجلس رأس امور است بر همین مبنا و برداشتی که از قانون اساسی داریم جایگاه خود را تشخیص می دهیم بر خلاف بخشی که گفته شده "مجلس جنبه منطقه ای دارد" این گونه نیست.

رئیس مجلس تصریح کرد: هر نماینده ای از هر شهری، نماینده کل ملت ایران است و هیچ مجمعی به وسعت مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.

مجلس نهاد جمع عقلی است به همین دلیل امام فرمودند مجلس در راس امور است.

وی ادامه داد: مجلس براساس قانون اساسی کار خود را انجام می دهد البته نگاه همگرا با قوای درگیر براساس نظام ها و جایگاه قانونی خود وجود دارد.

لاریجانی از نمایندگان خواست که در مورد وزیران پیشنهادی به مسایل حاشیه ای پرداخته نشود چرا که این مسایل فرعی است اصل موضوع این است که وزیران باید افراد صالح و باتجربه باشند و بتوانند خدمات قوی برای کشور انجام دهند.