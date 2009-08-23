به گزارش خبرگزاری مهر، ارائه کلیه ترجمه های قرآن کریم به زبانهای زنده دنیا، معرفی مترجمان برجسته قرآن کریم به زبانهای مختلف، ارائه اطلاعات آماری همراه معرفی مراکز مهم ترجمه قرآن کریم در جهان و همچنین برگزاری نشستهای تخصصی ترجمه قرآن، 4 محور اصلی این بخش هستد.



قرآن کریم تا به امروز به 108 زبان زنده دنیا ترجمه شده که نمونه هایی از تمام زبانها در بخش ترجمه نمایشگاه قرآن به نمایش در آمده و در کنار هر ترجمه نیز کتابشناسی آن به صورت دقیق ذکر شده است.



70 مترجم برجسته قرآن کریم نیز در این بخش همراه با شرح حال و تألیفات به صورت دو زبانه به بازدیدکنندگان نمایشگاه معرفی می شوند.



قسمت دیگری که در بخش ترجمه برای پژوهشگران و محققان طراحی شده ارائه اطلاعات آماری دقیق و ریز شده درباره ترجمه های قرآن کریم به زبانهای مختلف است که حجم و تعداد این ترجمه ها با کتاب مقدس مسیحیان مقایسه شده است. همچنین در این قسمت آمار مراکز ترجمه قرآن نیز ارائه می شود.



بخش ترجمه هفدهمین نمایشگاه بین المللی قران کریم همچنین در طول زمان برگزاری نمایشگاه نشستهای مختلفی را نیز با حضور کارشناسان و مترجمان برجسته قرآنی برگزار خواهد کرد.