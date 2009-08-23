16 رئیس در دانشگاه شهید بهشتی 40ساله/ یک رئیس 21سال؛‌ 15 رئیس 19سال

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شهید بهشتی در بهمن ماه سال 1338 تأسیس شد. اساسنامه دانشگاه در نهصد و نود و هشتمین جلسه شورای فرهنگ وقت به تصویب رسید.

علیرغم افتتاح رسمی دانشگاه در اسفند ماه 1339 پذیرش دانشجو در مهر ماه 1339 توسط دانشکده های معماری و شهرسازی و علوم بانکداری که اولین دانشکده های دانشگاه بودند انجام شد.

فعالیتهای علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی از زمان تأسیس تا انقلاب فرهنگی با نام «دانشگاه ملی ایران» پی گیری شد اما در خرداد ماه سال 1362 ستاد انقلاب فرهنگی وقت با تغییر نام دانشگاه از «ملی ایران» به «شهید بهشتی» موافقت کرد.

روسای دانشگاه شهید بهشتی در چهل سال اخیر:

1- دکتر علی شیخ الاسلام

دکتر علی شیخ الاسلام از اسفند ماه سال 1338 تا آبان ماه سال 1344 ریاست دانشگاه را بر عهده داشت. وی حدود پنج سال رئیس دانشگاه شهید بهشتی بود.



2- دکتر عبدالعلی جهانشاهی

دکتر عبدالعلی جهانشاهی از آذر 1344 تا خرداد 1345 به عنوان رئیس دانشگاه فعالیت می کرد. وی نزدیک به هفت ماه رئیس دانشگاه شهید بهشتی بود.



3- دکتر علی اکبر بینا

دکتر علی بینا از خرداد 1345 تا بهمن 1346 بر کرسی ریاست دانشگاه شهید بهشتی تکیه زد. وی کمتر از دو سال در این سمت فعالیت کرد.



4- دکتر محمد علی مجتهدی

دکتر محمد علی مجتهدی از اسفند 1346 تا مرداد 1347 رئیس دانشگاه شهید بهشتی بود. وی تنها پنج ماه در این پست ماندگار شد.



5- دکتر انوشیروان پویان

دکتر انوشیروان پویان از شهریور سال 1347 تا شهریور ماه سال 1352 رئیس دانشگاه شهید بهشتی بود. وی در حدود پنج سال در ریاست این دانشگاه باقی ماند.



6- دکتر احمد هوشنگ شریفی

دکتر احمد هوشنگ شریفی از شهریور 1352 تا اردیبهشت 1353 به عنوان رئیس دانشگاه شهید بهشتی کار می کرد. وی کمتر از هشت ماه در این پست باقی ماند.



7- دکتر عباس صفویان

دکتر عباس صفویان از خرداد 1353 تا شهریور 1356 رئیس دانشگاه شهید بهشتی بود. وی سه سال رئیس این دانشگاه بود.



8- دکتر احمد قریشی

دکتر احمد قرشی از شهریور 56 تا مهر 57 به عنوان رئیس دانشگاه شهید بهشتی فعالیت می کرد. وی حدود یکسال در سمت خود باقی ماند.



9- دکتر عبدالعلی جهانشاهی

دکتر عبدالعلی جهانشاهی از مهر 57 تا بهمن 57 تنها به مدت چهار ماه رئیس دانشگاه شهید بهشتی بود.



10- دکتر عبدالصمد تقی زاده

دکتر عبدالصمد تقی زاده از اسفند 57 تا آبان 59 رئیس دانشگاه شهید بهشتی بود. وی نزدیک به دو سال بر این دانشگاه ریاست کرد.



11- مهندس احمد اصغریان جدی

مهندس احمد اصغریان جدی از آبان 1359 تا آذر 1360 ریاست بر دانشگاه شهید بهشتی را تجربه کرد. وی یک سال رئیس این دانشگاه بود.



12- محمد حسن احمدی

محمد حسن احمدی تنها 11 رئیس دانشگاه شهید بهشتی بود. وی از آذر 1360 تا آبان 1361 رئیس این دانشگاه بود.



13- احمد فرمد

احمد فرمد از آبان 1361 تا آبان 1363 رئیس دانشگاه شهید بهشتی بود. وی دو سال در این سمت فعالیت کرد.



14- دکتر هادی ندیمی

دکتر هادی ندیمی شاید در میان روسای دانشگاههای سراسری ایران دارای بالاترین رکورد ماندگاری بر پست ریاست باشد. دکتر ندیمی از آبان ماه سال 1363 تا بهمن سال 1384 ریاست دانشگاه شهید بهشتی را بر عهده داشت تا این دانشگاه مدت مدیدی از ثبات مدیریت برخوردار باشد. دکتر ندیمی بهمن ماه سال 84 در حالی که شایعات زیادی درباره برکناری اش وجود داشت از سمت خود کناره گیری کرد.



15- دکتر حمید لطیفی

دکتر حمید لطیفی از بهمن 1384 تا مهر 1386 ریاست دانشگاه شهید بهشتی را عهده دار شد. وی دو سال در این پست باقی ماند.



16- دکتر احمد شعبانی

دکتر احمد شعبانی از مهر 86 تاکنون رئیس دانشگاه شهید بهشتی است.

در زیر جدولی از 9 دانشگاه برتر دنیا منتشر می شود که نشان می دهد این دانشگاهها با قدمتی بسیار طولانی تر نسبت به اولین دانشگاه کشورمان دارای تعداد روسای کمتر و ثبات مدیریتی بسیار بالاتری هستند. در آخرین ردیف این جدول نیز وضعیت دانشگاه تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر، خواجه نصیرالدین طوسی، علم و صنعت و شهید بهشتی آمده است.

عنوان دانشگاه سالهای فعالیت تعداد رؤسا استانفورد 124 سال 11 رئیس هاروارد 373 سال 28 رئیس MIT 148 سال 18 رئیس کورنل 144 سال 12 رئیس امپریال لندن 102 سال 14 رئیس میشیگان 192 سال 19 رئیس فلوریدا 158 سال 15 رئیس مینه سوتا 158 سال 14 رئیس آلبرتا 101 سال 13 رئیس تهران 75 سال 31 رئیس صنعتی شریف 44 سال 13 رئیس امیرکبیر 53 سال 21 رئیس خواجه نصیر 79 سال 12 رئیس علم و صنعت 31 سال 16 رئیس شهید بهشتی 40 سال 16 رئیس

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر در این سلسله گزارش ها به بررسی دانشگاه های ایران و جایگاه لغزان مدیرانشان می پردازد.