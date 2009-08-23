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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۳۲

وزارت بهداشت با ایجاد نخستین آمبولانس هوایی کشور در آمل موافقت کرد

وزارت بهداشت با ایجاد نخستین آمبولانس هوایی کشور در آمل موافقت کرد

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس از موافقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با ایجاد نخستین آمبولانس هوایی کشور در شهرستان آمل مختص محور هراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، عزت الله یوسفیان ملاء ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این وزارتخانه همچنین امسال 100میایارد ریال برای ساخت باند و محل فرود و پرواز این آمبولانس هوایی در فضای بازبیمارستان 160 تخته خوابی در حال ساخت در ابتدای محور هرازاختصاص داد.

وی افزود: هم اکنون این اعتبار جذب شده وبه زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

نماینده مردم آمل در مجلس، وجود ترافیک های سنگین و همیشگی در محور پرتردد هراز و وقوع چندین فقره تصادف منجر به فوت وجری و به بارآمدن خسارتهای سنگین به رانندگان باعث شد تا مسئولان وزرات بهداشت و درمان برای راه اندازی آمبولانس هوایی در آمل و در محور هراز متقاعد شوند.

یوسفیان ملا با اشاره به اینکه چهارخطه شدن بخش زیادی از محور هراز هم نتوانسته از وقوع تصادفات بی شمار این محور بکاهد، اضافه کرد: بروز تصادفات باعث ترافیک زنجیره ای و اتلاف وقت چندین ساعته خودروها در این محور می شود که حتی اعزام نیروهای امدادی و پلیس راه به محل حادثه را با مشکلاتی مواجه می کند.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر وظیفه نگهداری و سرویس دهی به این آمبولانس هوایی را عهده دار خواهد شد.

کد مطلب 934585

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