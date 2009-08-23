وزارت بهداشت با ایجاد نخستین آمبولانس هوایی کشور در آمل موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، عزت الله یوسفیان ملاء ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این وزارتخانه همچنین امسال 100میایارد ریال برای ساخت باند و محل فرود و پرواز این آمبولانس هوایی در فضای بازبیمارستان 160 تخته خوابی در حال ساخت در ابتدای محور هرازاختصاص داد.

وی افزود: هم اکنون این اعتبار جذب شده وبه زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

نماینده مردم آمل در مجلس، وجود ترافیک های سنگین و همیشگی در محور پرتردد هراز و وقوع چندین فقره تصادف منجر به فوت وجری و به بارآمدن خسارتهای سنگین به رانندگان باعث شد تا مسئولان وزرات بهداشت و درمان برای راه اندازی آمبولانس هوایی در آمل و در محور هراز متقاعد شوند.

یوسفیان ملا با اشاره به اینکه چهارخطه شدن بخش زیادی از محور هراز هم نتوانسته از وقوع تصادفات بی شمار این محور بکاهد، اضافه کرد: بروز تصادفات باعث ترافیک زنجیره ای و اتلاف وقت چندین ساعته خودروها در این محور می شود که حتی اعزام نیروهای امدادی و پلیس راه به محل حادثه را با مشکلاتی مواجه می کند.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر وظیفه نگهداری و سرویس دهی به این آمبولانس هوایی را عهده دار خواهد شد.