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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۰۲

حضور 867 آتش نشان در حوادث شبانه روز گذشته

حضور 867 آتش نشان در حوادث شبانه روز گذشته

در شب و روز گذشته 867 آتش‌نشان با حضور به موقع در محل حوادث مختلف در شهر تهران 83 ساعت عملیات امداد و نجات و خاموش کردن آتش را انجام و 21 شهروند گرفتار در حوادث را نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در 24 ساعت گذشته 11 واحد مسکونی، 6 دستگاه خودرو، دو فروشگاه، دو کارگاه و دو واحد صنعتی دچار آتش‌ سوزی شد و خسارات مالی بر جای ماند.

آتش ‌نشانان علاوه بر مهار و خاموش کردن کامل این آتش ‌سوزیها، عملیات امداد و نجات را در پنج حادثه رانندگی، 9 حادثه آسانسور، 6 حادثه نشت آب در منازل، پنج حادثه گرفتار شدن افراد در داخل اماکن، چهار حادثه گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت و چند حادثه دیگر انجام دادند.

در این مدت بر اثر وقوع 28 حادثه آتش‌سوزی و 50 حادثه گوناگون دیگر چهار نفر جان باختند و 12 نفر آسیب دیدند.

کد مطلب 934588

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