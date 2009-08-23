کمیته ویژه مجلس با کروبی دیدار می کند/ پیشنهاد جدید به صادق لاریجانی

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آنچه در مورد بازداشت های اخیر مطرح است این است که جایگاه بازداشت شدگان اخیر، بازداشتگاه کهریزک نبود.

وی با بیان اینکه برخوردهایی که در بازداشتگاه کهریزک با بازداشت شدگان صورت گرفت برخوردهای نامناسبی بود، افزود: همه قبول دارند که برخی رفتارهای نامناسب با بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک صورت گرفته که البته عوامل آن مجازات خواهند شد و دیدید که در راس منتقدان به برخوردهایی که در این بازداشتگاه صورت گرفته بود رهبر معظم انقلاب دستور پیگیری این موضوع و بستن بازداشتگاه کهریزک را دادند.

جلالی درباره کمیته ای که در دبیرخانه شورای عالی امنیت برای بررسی حوادث بعد از انتخابات تشکیل شده است، تصریح کرد: کمیته ای که در دبیرخانه شورای عالی امنیت تشکیل شده است کمیته ای جامع است که هم حوادث بعد از انتخابات را بررسی می کند و هم تخلفات کسانی که در برخورد با بازداشت شدگان تخلفاتی صورت داده اند .

نماینده شاهرود ادامه داد: این کمیته ساعت ها وقت گذاشته و مسائل را بررسی کرده است که امیدواریم پس از رسیدن به نتیجه آن را برای مردم تشریح کنند.

وی همچنین گفت: با توجه به تغییر مدیریت قوه قضائیه برخی پیشنهادات از سوی دوستان مطرح بود که افرادی که جرم کمتری دارند مورد رافت اسلامی قرار گیرند و به آغوش خانواده هایشان بازگردند.

جلالی در پاسخ به این سئوال که آیا در بازدید از بازداشتگاه ها مشکل خاصی وجود داشته است یا خیر، تصریح کرد: بعید می دانم که مشکل خاصی برای بازدید از بازداشتگاه ها وجود داشته باشد.

سخنگوی کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان، بررسی مجلس درباره بازدید از بازداشتگاه شاپور و پاسارگاد نیز یادآور شد: بازداشتگاه شاپور در دست آگاهی تهران است و اطلاعاتی وجود داشت که برخی دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات به آنجا منتقل شده اند که بر این اساس ازاین بازداشتگاه بازدید به عمل آمد.

وی اضافه کرد: از بازداشتگاه پاسارگاد هم بنده اطلاعی ندارم اما اگر به گفته شما این بازداشتگاه دست سپاه هم باشد همچون سایر بازداشتگاه هایی که در دست اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی بوده است فکر می کنم مشکل خاصی برای بازدید از آن وجود نداشته باشد.

جلالی درباره نامه اخیر کروبی به آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز اظهار داشت: آقای کروبی می تواند مستندات خود را به کمیته بررسی حوادث بعد از انتخابات مجلس ارائه کند و کمیته نیز این آمادگی را دارد تا سخنان ایشان را بشنود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: پیشنهادی برای دیدار با آقای کروبی از سوی کمیته مطرح شده که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با این موضوع موافقت کرده است و برای انجام دیدار کروبی با اعضای کمیته بررسی حوادث بعد از انتخابات مجلس به منظور ارائه مستندات خود درباره بدرفتاری با بازداشت شدگان اخیر موافقت نموده است.