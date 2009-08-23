پنجمین شماره نشریه الکترونیکی اسرا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقالات، رمضان بهار قرآن، خبرنامه، استفتائات، پرسمان و ادعیه ماه مبارک رمضان از بخشهای مهم این شماره هستند .



رمضان ماه خدا، روزه و جزای روزه دار، شرایط روزه دار، نکاتی پیرامون شب قدر، امام علی شهید ماه رمضان، آثار ذکر خدا، دعا و حکمت آن، درجات دعا و شرایط استجابت آن، وداع با ماه رمضان نیز از مقاله‌های انتخابی هستند که در این شماره در اختیار کاربران قرار دارند.

از بخشهای مهم این شماره "رمضان بهار قرآن" است که مجموعه‌ای از سخنرانیهای آیت الله جوادی آملی درباره "عظمت قرآن" است .

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