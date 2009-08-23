گلستان قهرمان مسابقات کبدی بانوان منطقه چهار کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرکل تربیت بدنی گلستان بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این مسابقات دو روزه که در رامیان برگزار شد، تیم کبدی جوانان بانوان استان موفق شد با انجام سه مسابقه با تیمهای مازندران، خراسان شمالی و تهران و شکست حریفان به عنوان تیم اول منطقه به مسابقات مرحله نهایی که بهمن ماه 88 برگزار خواهد شد، صعود کنند.

قربانعلی پاشا بیان داشت: نتایج تیم گلستان در این مسابقات به شرح زیر است، گلستان 49 خراسان شمالی 19، گلستان 63 مازندران 30، گلستان 44 تهران 43، تهران 60 مازندران 34، خراسان شمالی 25 تهران 61 و مازندران 54 خراسان شمالی.

رزمی کاران گلستانی در مسابقات قهرمانی کشور سبک سوپر ساباکی فدراسیون ورزشهای رزمی در اصفهان نیز قهرمان شدند.



در این دوره مسابقات، تیم 15 نفره استان گلستان در رده سنی بزرگسالان، مهدی ساسانیان در وزن 55- کیلوگرم مقام اول، جمشید توکلی در وزن 60- مقام اول و یاسر بای در وزن 70- کیلوگرم مقام دوم این مسابقات را از آن خود کردند.

همچنین در رده سنی جوانان، ابراهیم ساسانیان در وزن 60- مقام دوم را کسب کرد.

تیم تنیس خاکی بانوان استان گلستان در مسابقات تنیس بانوان که در گرگان برگزار شد، عنوان سومی این مسابقات را کسب کرد.

این مسابقات که در گروه سنی 11 و 13 سال برگزار شد، خانم آناهیتا در رده سنی 13 سال توانست مدال برنز این دوره از مسابقات را از آن خود کند و نگار معین در رده سنی 13 سال و عسل دمیرچی در رده سنی 11 سال توانستند مقام پنجم را برای استان به ارمغان بیاورند.