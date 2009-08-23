احترام به مردم موجب تحکیم پایه های نظام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان کرج با حضور سید علیرضا آوائی رئیس کل دادگستری استان تهران و جاسبی معاون قضائی رئیس کل و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تهران و جمعی از مسئولین حوزه های قضائی همجوار، امام جمعه، فرماندار، مسئولین اجرایی، امنیتی، انتظامی و نظامی، قضات و کارمندان، اعضای شورای اسلامی و شوراهای حل اختلاف و نیز جمعی از خانواده های معظم شهداء و جانبازان و ایثارگران برگزار شد.



در ابتدای این مراسم میرشفیعی رئیس دادگستری شهرستان کرج گزارشی از اقدامات صورت گرفته را ارائه کرد.



رئیس کل دادگستری استان تهران نیز ضمن تشریح موقعیت حساس شهرستان کرج اظهار داشت: برای سطوح مدیریتی شهرستان کرج جایی بسیار حساس است و جای کار یاد گرفتن و تجربه اندوختن نیست. افرادی که در اینجا فعالیت می کنند باید به لحاظ تجربه عملی سالهای سال در سایر استانها فعالیت کرده و ماحصل این تجربیات را به این شهرستان انتقال دهند و به همین جهت نگاه دادگستری کل استان تهران این بوده است که در رابطه با افرادی که در کرج مسئولیت می پذیرند حتماً دارای ویژگی و قابلیت های ممتاز و فراوانی باشند.



سید علیرضا آوائی در ادامه سخنان خود ضمن تشکر از زحمات میرشفیعی رئیس دادگستری وقت شهرستان کرج گفت: وی طی این مدت با نهایت تلاش و کوشش و با وجود محدودیتها و مشکلاتی که با آن مواجه بودیم، همواره به فعالیت مشغول بودند و در نهایت نتیجه این تلاشها باعث سرافرازی دادگستری استان تهران شد.

وی با اشاره به نکاتی که رعایت آنها باعث نیل دادگستری به مبانی عدالت اجتماعی و دستیابی به اهداف توسعه قضایی است اشاره کرد و بیان داشت: کوتاه کردن اوقات رسیدگی ها و اطاله دادرسی از مهمترین برنامه های ما با توجه به جمع بندی ها باید باشد و به نظر می رسد با تلاش جمعی همه همکاران در این سال توانسته ایم به نتایج دلخواه نزدیک شویم اما تا نقطه مطلوب که مایه افتخار می باشد فاصله همچنان باقیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران اهتمام جدی به اتقان در تصمیمات قضایی را از دیگر مواردی برشمرد که باعث افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی خواهد و افزود: هم اکنون بعد از سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ فردی از ما نمی پذیرد که آرای قضات از لحاظ مبانی استدلال و اتقان دارای ایراد باشد و قابل توجیه هم نیست و این باعث خواهد شد که رفته رفته اساس نظام لطمه ببیند چرا که این آرا بعد از چند دقیقه بلافاصله بر روی اینترنت قرار می گیرد و تمام دنیا آن را می بینند و باید در این راستا آرای صادره به گونه ای باشد که طرفین را به اقناع وجدانی برساند. بنابراین بدیهی است هر تصمیم عجولانه و احساسی باعث از بین رفتن میزان قابل توجهی از اعتبار کشور می شود و این سرمایه اعتماد مردمی، طی سالیان متمادی و در سایه تلاش همکاران و قلم قضات به دست می آید، حفظ و حراست شود.

سید علیرضا آوایی حسن خلق با مراجعین و پرهیز از برخوردهای متکبرانه و اجتناب از بی اعتمادی به مردم را اهم واجبات فعالیت در دستگاه قضایی دانست و متذکر شد: رعایت این مهم به معنی احترام به مردم و افزایش اعتماد عمومی و باعث تحکیم پایه های نظام است و عدم توجه به آن باعث نفرت و انزجار و یاس مردم به کل حکومت خواهد شد و به دنبال آن باورهای دینی آنها را به شدت تضعیف خواهد کرد و فلسفه وجودی نظام ما یعنی خدمت نمودن به مردم که باید مد نظر داشت ما در معرض این رفتارها قرار داریم. چرا که قانون اختیارات ویژه ای در اختیار ما قرار داده است و قدرت یک امانت الهی است برای امتحان انسان و به همین دلیل می گویند این کار مربوط به انبیاء و اوصیاء است و لذا ضروری است خداوند را همیشه حاضر و ناظر به اعمال و رفتار خویش ببینیم و تشویقها، سرزنشها، گرفتاریها، مقامات ما را از راهی که در آن حضور داریم منحرف نکند و باعث نشود که به حقوق مردم تجاوز کنیم و این موارد جزء ابتلائات و آزمایش های ماست.

رئیس کل دادگستری استان به خصوصیات و ویژگیهای یک قاضی اشاره نمود و خاطر نشان کرد: فرد قاضی باید حالتی داشته باشد که از گناه در هر حالتی بری باشد و بلافاصله وقتی که با معصیتی مواجه شد فورا از آن پرهیز نماید زیرا این تعریف مطابق با مبانی اندیشه اسلامی ما است.

سید علیرضا آوایی در خصوص عملکرد قضات متذکر شد: ما حق ظلم نمودن بر فردی یا انسانی را با استناد به توجیهاتی نظیر امنیت، حفظ شهر، تقویت دین به هیچ عنوان نداریم و این منطبق با دین ماست و فلسفه وجودی این نظام برای این بوده که فضائل رشد پیدا کند و راه همه مردم را این گونه تنظیم کنیم و حال قضات ما با این اختیارات بیش از دیگران در این زمینه تکلیف دارند.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه به رعایت نظم در امور اشاره و خاطرنشان کرد: رعایت نظم در کلیه امور قضایی سبب ایجاد دقت در کارها شده و مانع تضییع حق الناس است چرا که بی نظمی و بد قولی کارگزاران باعث سست شدن باور مردم به این حکومت می شود. در هر حال ما این مسئولیت را به نام دین پذیرفته ایم و هر اشتباه ما با این تعریف به دین خدا لطمه خواهد زد و در حال حاضر عملکرد ما با مبانی اسلامی با هم در آمیخته است و لذا باید بیش از پیش از خود در این زمینه ها مایه بگذاریم.

سید علیرضا آوایی در خاتمه سخنان خود از کلیه قضات دادسرا خواست تا در خصوص امنیت اجتماعی، اخلاقی، قضایی و اقتصادی جامعه بیش از بیش اهتمام داشته باشند.

در پایان این مراسم رئیس کل دادگستری استان تهران از نزدیک با تعدادی از همکاران و مراجعین به گفتگو پرداخت و همچنین از زحمات میرشفیعی تقدیر به عمل آورد و طباطبایی نیز به عنوان رئیس جدید این دادگستری ابلاغ قضایی خود را دریافت و رسما آغاز به کار نمود.