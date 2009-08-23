هند و رژیم اسرائیل قرارداد تسلیحاتی یک میلیارد دلاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ عربستان، رژیم اسرائیل همواره در پی یافتن بازارهای جدید برای فروش تسلیحات خود بوده است.

اخیرا شرکت صهیونیستی "رافائل" که در ساخت تسلیحات جنگی فعالیت می کند در قراردادی یک میلیارد دلاری با دهلی نو، سیستم دفاعی ضد هوایی ارتش هند را به موشک های زمین به هوای "اسپایدر" و هوا به هوای "پیتون" مجهز خواهد کرد.

بر پایه این گزارش، شورای سیاسی و امنیتی هند وابسته به هیئت وزیران این کشور با این قرارداد هنگفت موافقت کرده است.

از سوی دیگر رادیو رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد: اسرائیل در سال های اخیر با قراردادهایی که ارزش آنها به بیش از 3 میلیار دلار می رسد، به اصلی ترین تامین کننده تسلیحاتی و نظامی هند تبدیل شده است.