به گزارش خبرنگار مهر، تیم واترپلو جوانان یونان که روز شنبه مقابل پورتریکو صاحب برتری شده بود امروز (یکشنبه) و در روز دوم مسابقات قهرمانی جهان با نتیجه 7 بر4 شکست را به ایران تحمیل کرد. این نتیجه در شرایطی رقم خورد که تیم کشورمان نیمه نخست را با چهار اختلاف امتیاز و نتیجه صفر بر 4 تمام کرده بود. تیم واترپلو جوانان روز گذشته نیز با نتیجه 2 بر 10 مغلوب مصر شده بود.

وحید مرادی (رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو) به همراه خسرو امینی (نایب رئیس واترپلو این فدراسیون) دیدار تیم‌های ایران و یونان را از نزدیک تماشا کردند. مرادی پس از پایان بازی با حضوردر کنار بازیکنان گفت: "اگر به خودباوری دست یابید می‌توانید بازی‎های به مراتب بهتری انجام دهید."

جوانان واترپلو کشورمان که در گروه A مرحله مقدماتی رقابت‎های قهرمانی جهان قرار دارند فردا (دوشنبه) سومین دیدار خود را مقابل مونته‎نگرو برگزارمی‌کنند. این دیدارساعت 19:10 برگزار می شود.

اما پیش از دیدار امروز تیم‎های ایران و یونان دو دیدار دیگر برگزار شد که طی آن تیم‌های ایتالیا و مجارستان در گروه B مقابل حریفان خود صاحب برتری شدند. نتایج این بازی‌ها به این شرح است:

* ایتالیا 15 - برزیل 3

* مجارستان 37 - ازبکستان 2

برنامه سایربازی های امروز به این شرح است:

* استرالیا - کانادا (گروه D)

* پورتوریکو - مونته‌نگرو (گروه A)

* صربستان - آمریکا (گروه C)

* اسلواکی - کرواسی (گروه D)

19 تیم شرکت‌کننده در پازدهمین دوره مسابقات واترپلو قهرمانی جوانان جهان از روز شنبه در "شبیه نیک" کرواسی رقابت خود را با یکدیگر آغاز کردند.

این مسابقات تا 8 شهریورماه ادامه دارد. این برای چهارمین بار است که ایران در مسابقات واترپلو قهرمانی جوانان جهان دارای نماینده است. پیش از این ایران در سال های 1989 (فرانسه)، 1997 (کوبا) و 2007 (آمریکا) در این رقابت‎ها شرکت کرد اما موفق به صعود از گروه مقدماتی نشده بود.