44 پروژه آموزشی در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی بعداز ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه نوسازی مدرسه راهنمایی علامه فرزان بیرجند با اشاره به اینکه این تعداد پروژه 147 کلاس درس را شامل می شود، افزود: بهره برداری از 25 مدرسه عادی، شش نمازخانه، پنج فضای ورزشی با زیربنای چهار هزار و 800 مترمربع، یک کانون فرهنگی و معلم سرا، دو باب خوابگاه و دو مدرسه استثنایی از جمله این پروژه هاست.

سیدکاظم اولیایی با اشاره به اینکه 15 پروژه آموزش قابل بهره برداری در این هفته مربوط به شهرستان بیرجند است، اظهار داشت: پروژه های شهرستان بیرجند با 9 هزار و 900 متر مربع زیربنا 58 کلاس درس را شامل می شود.

وی به طرح نوسازی و بازسازی مدارس در استان از 85 اشاره کرد و بیان داشت: در قالب این طرح 114 مدرسه با 694 کلاس درس جایگزین مدارس تخریبی شده است.

وی با بیان اینکه طرح مطالعاتی 90 باب مدرسه تخریبی دیگر در استان در حال پیگیری است، عنوان کرد: عملیات اجرای مقاوم سازی هشت باب مدرسه در استان طی سال جاری آغاز شده است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی اعتبارات هزینه شده در قالب این طرح را 243 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به این استان اعلام کرد و گفت: 14 مدرسه تخریبی نیز از محل اعتبارات نوسازی در استان نوسازی شده است.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه 180 هزار متر مربع فضای آموزشی در استان طی چهار سال گذشته به بهره برداری رسیده است، افزود: حدود 120 هزار متر مربع فضای آموزشی دیگر در استان در دست ساخت است.

سید صولت مرتضوی با بیان اینکه تا کنون در استان برای هر دانش آموز در استان فضای آموزشی ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: در آموزش و پرورش ما امروز نباید تنها به کیفیت ساخت پروژه ها توجه شود بلکه باید تجهیزات آموزشی روز جامعه نیز مد نظر قرار گیرد.