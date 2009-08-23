اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به سردبیری و تهیه‌کنندگی عذرا وکیلی فردا ساعت 10:45 از رادیو ایران پخش می‌شود.

ـ برنامه "پنجره" دوم شهریور ساعت 9:55 در رادیو ایران از تغییرات برنامه های تئاتر در ماه رمضان می‌گوید.

ـ برنامه "روی خط ورزش" دوم شهریور در رادیو ایران با حیرانی مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال صحبت می‌کند.

ـ برنامه "مثلث" دوم شهریور ساعت 13:30 در رادیو جوان به موضوع بازگشایی دانشگاه‌ها می‌پرازد.

ـ برنامه "فراسو" دوم شهریور در رادیو سلامت موضوع دیابت و روزه‌داری را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "بحث روز" دوم شهریور در رادیو سلامت به موضوع چگونگی نظارت بر عرضه زولبیا و بامیه می‌پردازد.

ـ برنامه "گفتگوی پزشکی" دوم شهریور در رادیو سلامت به موضوع علل خشکی پوست و راه‌های جلوگیری از آن می‌‍پردازد.

ـ برنامه "مهارت‌های زندگی" دوم شهریور در رادیو سلامت روش‌های مختلف کسب مهارت را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "جامعه ایران" رادیو فرهنگ دوم شهریور به موضوع وضعیت بهره‌وری نیروی انسانی در ایران می‌پردازد.

ـ برنامه "هرن هشتم" دوم شهریور در رادیو فرهنگ موضوع نقش فرهنگ در اصلاح الگوی مصرف را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "چهار سوق" دوم شهریور با موضوع بررسی خانواده در فرهنگ عامه از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

ـ برنامه "اشراق" دوم شهریور در رادیو فرهنگ به معرفی اندیشمندان مسلمان می‌پردازد.

ـ برنامه "در امتداد جمهور" دوم شهریور به مناسبت هفته دولت از صدای آشنا پخش می‌شود.