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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۲۳

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "سلام کوچولو" فردا دوم شهریورماه در رادیو ایران برای آشنایی کودکان با مفهوم روزه‌داری مباحثی در این باره ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به سردبیری و تهیه‌کنندگی عذرا وکیلی فردا ساعت 10:45 از رادیو ایران پخش می‌شود.

ـ برنامه "پنجره" دوم شهریور ساعت 9:55 در رادیو ایران از تغییرات برنامه های تئاتر در ماه رمضان می‌گوید.

ـ برنامه "روی خط ورزش" دوم شهریور در رادیو ایران با حیرانی مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال صحبت می‌کند.

ـ برنامه "مثلث" دوم شهریور ساعت 13:30 در رادیو جوان به موضوع بازگشایی دانشگاه‌ها می‌پرازد.

ـ برنامه "فراسو" دوم شهریور در رادیو سلامت موضوع دیابت و روزه‌داری را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "بحث روز" دوم شهریور در رادیو سلامت به موضوع چگونگی نظارت بر عرضه زولبیا و بامیه می‌پردازد.

ـ برنامه "گفتگوی پزشکی" دوم شهریور در رادیو سلامت به موضوع علل خشکی پوست و راه‌های جلوگیری از آن می‌‍پردازد.

ـ برنامه "مهارت‌های زندگی" دوم شهریور در رادیو سلامت روش‌های مختلف کسب مهارت را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "جامعه ایران" رادیو فرهنگ دوم شهریور به موضوع وضعیت بهره‌وری نیروی انسانی در ایران می‌پردازد.

ـ برنامه "هرن هشتم" دوم شهریور در رادیو فرهنگ موضوع نقش فرهنگ در اصلاح الگوی مصرف را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "چهار سوق" دوم شهریور با موضوع بررسی خانواده در فرهنگ عامه از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

ـ برنامه "اشراق" دوم شهریور در رادیو فرهنگ به معرفی اندیشمندان مسلمان می‌پردازد.

ـ برنامه "در امتداد جمهور" دوم شهریور به مناسبت هفته دولت از صدای آشنا پخش می‌شود.

کد مطلب 934606

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