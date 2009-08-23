55 پروژه مخابراتی در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان جنوبی بعداز ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این پروژه ها از طریق ویدئو کنفرانس در بیرجند افزود: برای بهره برداری از این پروژه ها 27 میلیارد و 141 میلیون ریال در استان هزینه شده است.

محمدرضا حاجی محمدی تاسیس 15 دفتر ICT، تاسیس 9 سایت BTS، تاسیس و توسعه مخابرات روستایی در هشت روستا، اجرا و توسعه شبکه کابل و کانل سازی به مقدار پنج هزار و 832 متر، راه اندازی 67 دستگاه تلفن همگانی، توسعه و جایگزینی سوئیچ به تعداد چهار هزار شماره و راه اندازی یک سایت روستایی را از جمله مهمترین این پروژه ها به مناسبت هفته دولت برشمرد.

وی با اشاره به اینکه 12 پروژه مخابراتی در شهرستان بیرجند افتتاح می شود، بیان داشت: در حال حاضر 192 دفتر ICT در استان فعال است.

وی تعداد مراکز تلفن ثابت استان را 218 مرکز عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان 31.10 درصد است.

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان جنوبی با اشاره به تحت پوشش بودن 540 روستا از شبکه تلفن همراه یادآور شد: 521 روستای این استان نیز تحت پوشش تلفن همراه روستایی است.

حاجی محمدی با بیان اینکه فناوری اطلاعات امکان بهره برداری بهینه از منابع را فراهم می سازد، افزود: زمینه اصلاح الگوی مصرف با بهره گیری از از فناوری اطلاعات امکان پذیر است.