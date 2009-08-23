۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۵۳

نخستین درمانگاه تخصصی در بجنورد افتتاح شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: نخستین درمانگاه تخصصی بخش خصوصی خراسان شمالی همزمان با روز پزشک در بجنورد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، مدیر درمانگاه تخصصی ایرانمهر بجنورد ظهر امروز در مراسم افتتاح این مرکز گفت: این درمانگاه دومین بخش دیالیز خصوصی شرق کشور محسوب می شود که تاکنون بیش از 270 مورد از مراجعه کنندگان به صورت رایگان در آن درمان شده اند.

سعید حسن نژاد اظهار داشت: این درمانگاه دارای بخش دیالیز، آزمایشگاه آسیب شناسی و پاتولوژی است.

وی اضافه کرد: بخشهای  آزمایشگاهی و واحدهای تخصصی این درمانگاه نیز در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار می گیرد.

به گفته وی برای راه اندازی و تجهیز این درمانگاه تخصصی در بجنورد 44 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

رئیس سامان نظام پزشکی استان خراسان شمالی گفت: استان خراسان شمالی با کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی به خصوص در بخش درمان مواجه است.

محمدحسین انصاری تعداد کم پزشکان متخصص را از عمده ترین مشکل درمانی در این استان دانست و افزود: باید برای تامین پزشکان متخصص و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در درمان بیماران و راه اندازی کلینیکهای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی استان فعالتر عمل کند.

