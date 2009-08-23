22 باند توزیع قرص روانگردان در آذربایجان غربی متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ مجتبی امانی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا 624 هزار و 630 عدد قرص روان گردان کشف و با دستگیری 426 نفر، 426 پرونده قضایی نیز تشکیل شده است.

وی در ادامه از کشف 88 کیلو و 560 گرم انواع مواد مخدر توسط 141 واحد کلانتری و پاسگاه انتظامی استان خبر داد و بیان داشت: در چهار ماهه نخست سال همچنین سه میلیون و 213 هزار و 868 پاکت سیگار، 484 هزار لیتر سوخت و 286 هزار و 337 عدد انواع دارو توسط ماموران انتظامی در سطح استان کشف شده است.

امانی در ادامه ارزش کالاهای کشف شده توسط نیروهای کلانتری استان را 25 میلیارد و 282 میلیون و 834 هزار ریال ذکر کرد.

رئیس پلیس پیشگیری انتظامی آذربایجان غربی اظهار داشت: روزانه 369 واحد گشتی ماشینی، 175 دستگاه موتوری و گشتهای پیاده در نقاط مختلف استان در جهت پیشگیری جرائم فعالیت می کنند.

امانی با بیان اینکه کارهای عمده این افراد رسیدگی به درخواستهای مردمی از طریق تماس تلفن 110 است، اضافه کرد: در چهار ماه گذشته تعداد 337 هزار و 46 مورد تماس تلفنی با پلیس 110 صورت گرفته که از این تعداد 175 هزار و 70 مورد آن منجر به عملیات شده است.

وی همچنین از ورود 172 هزار و 297 مورد اوراق قضایی، اخطاریه، دادنامه و احضارنامه به پاسگاه های استان از طریق مقامات قضایی در چهار ماهه نخست سال خبر داد و خاطرنشان کرد: با ورود و پیگیری این اوراق، 26 هزار و 115 نفر نیز در این رابطه دستگیر شده اند.