ستاره اوباما در حال افول است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "دی پرسه" در تحلیلی در این باره نوشت: 20 ژانویه سال 2009 هنوز آسمان واشنگتن آبی بود و خورشید در آن می درخشید. البته قدرت جهانی آمریکا زمانی که مردم این کشور نظاره گر به صحنه آمدن رئیس جمهوری جدیدشان بودند سخت ترین بحران اقتصادی خود در دهه های اخیر را می گذراند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: هزاران نفر و یک ملت در آن زمان ورود چهل و چهارمین رئیس جمهوری کشورشان را جشن گرفته و شادمانی کردند.

حالا درست با گذشت یک نیمسال از آن تاریخ وضعیت به گونه ای دیگر به نظر می رسد. وقتی که اوباما در این هفته به میان مردم آمد تا تصمیماتش برای اصلاح بخش سلامت را معرفی کند وضعیت متشنج بود. طرفداران رئیس جمهور به صف مخالفان سرسخت وی می پیوستند. در برابر کلیساها و سالن اجتماعی که اوباما به آن وارد می شد هزاران نفر علیه تصمیمات وی در این راستا اعتراض می کردند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: به این ترتیب اوباما حمایت و پشتیبانی مردم کشورش را برای تصمیمات اصلاحی در بخش سلامت به طور روزافزون از دست می دهد. بر اساس نظرسنجی وال استریت ژورنال 42 درصد مردم آمریکا ایده های اوباما را نادرست ارزیابی کرده و تنها 36 درصد ایده وی در راستای اصلاح بخش سلامت را ایده خوبی می دانند. بقیه نیز هیچ نظری نداشتند. این در حالی است که در آوریل گذشته اکثریت آمریکاییها حامی برنامه های وی در اصلاحات بودند.

این روزنامه اتریشی در ادامه خاطر نشان کرد: البته اوباما نه تنها در بین مردم بلکه در حزب شخصی خود نیز چنین شرایطی را دارد. به گونه ای که "دان بارون" یکی از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا درباره طرحهای اصلاحی وی ابراز شک کرد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب درباره یک فاجعه و شکست سیاسی اوباما در صورت عدم موفقیت در پیشبرد برنامه های اصلاحی خود مانند زمان رئیس جمهوری اسبق آمریکا بیل کلینتون هشدار داد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب یک پاییز داغ و پرتنش را برای اوباما پیش بینی کرده و خاطر نشان کرد: در کنار احتمال شکست در بخش اصلاحات در زمینه سلامت و همچنین شرایط اقتصادی ناامن این تهدید وجود دارد که وضعیت در عراق برای نیروهای آمریکایی غیر قابل کنترل شود.

در پایان آمده است: اوباما تصمیم دارد تا پایان آگوست 2010 نیروهای خود را کاملا از عراق خارج کند و روی جنگ افغانستان متمرکز شود. افزایش ناآرامیها در بغداد می تواند به برنامه ریزیهای باراک اوباما خدشه وارد کند.