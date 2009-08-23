صورتهای مالی سال 87 بانک توسعه صادرات تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، مجمع عمومی این بانک با تصویب گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی بانک توسعه صادرات در سال 87 از خدمات و فعالیت های این بانک تقدیر و تشکر کرد.

بر اساس این گزارش، صبح امروز مجمع عمومی این بانک با حضور سید حمید پورمحمدی معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌ عبد الرحمن ندیمی بوشهری مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی و سایر اعضای مجمع عمومی این بانک در ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات برگزار شد.

معاون وزیر اقتصاد در این جلسه با تائید عملکرد بانک توسعه صادرات در سال 87 از ارائه صورتهای مالی شفاف،‌ مطلوب و مطابق با استاندارهای داخلی و بین المللی این بانک تشکر کرد و گفت: حقیقتا ‌بانک توسعه صادرات ایران مهمترین نهاد مالی برای حمایت و تقویت صادرات کشور است که ثمرات آن در اشتغالزایی و توسعه صادرات کشور مشهود است.

سید حمید پورمحمدی ضمن حمایت از پیشنهاد افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران، بیان داشت: میزان سرمایه فعلی این بانک جوابگوی نیازهای صادرکنندگان نیست که باید علاوه بر تقویت تجهیز منابع آن، ‌افزایش سرمایه بانک نیز باید مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه در قانون بودجه سالجاری مجوزهای لازم داده شده، بانک توسعه صادرات می تواند به سمت انتشار اوراق مالی داخلی و بین المللی سوق پیدا کند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، استفاده از خطوط اعتباری بانکهای تجاری و داخلی علاوه بر خطوط اعتباری بین المللی را به بانک توسعه صادرات توصیه کرد.

پور محمدی خواستار استمرار تسهیل ارائه خدمات به صادرکنندگان شد و تصریح کرد: ‌حوزه های آموزش و تحقیقات بانک توسعه صادرات گرایش خود را به سمت بانکداری توسعه ای و جهت گیری به سمت صادرات هدایت کنند.

وی از حضور بانک توسعه صادرات ایران در توسعه فعالیت های بین المللی،‌ توسعه شبکه کارگزاریهای بین المللی و حضور در رتبه بندی های بین المللی قدردانی کرد.

همچنین در این نشست مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران نیز خواستار افزایش سرمایه بانک به میزان حداقل 10 درصد صادرات غیرنفتی سالانه در پایان برنامه پنجم توسعه شد.

پرویزیان با بیان این مطلب در جلسه رسیدگی به صورتهای مالی منتهی به سال 87 این بانک گفت: با تخصیص حداقل 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت سپرده دولت نزد بانک،‌ می توان این سپرده را در هر دوره مالی به عنوان افزایش سرمایه بانک در نظر گرفت که این می تواند جهش صادراتی دوم را محقق سازد.

وی گفت: بانک توسعه صادرات ایران در بین هزار بانک برتر دنیا با افزایش نرخ سود واقعی از 2/12 درصد به 07/61 درصد توانست رتبه 51 را کسب کند.

رئیس هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران تاکید کرد: ‌این بانک در سال 87 توانست 20 میلیارد دلار حواله ارزی صادر کند که این رقم در سال قبل از آن 17 میلیارد دلار بوده است.

پرویزیان به سهم 58 درصدی این بانک از صادرکنندگان نمونه سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت:‌ تعداد 8 هزار صادرکننده در کشور فعالیت می کنند که از این میان حدود 300 صادرکننده نمونه داریم که در سال گذشته 58 درصد صادرکنندگان نمونه از مشتریان این بانک بوده اند که نسبت به سنوات گذشته نیز این مورد در بانک رشد داشته است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از افزایش 8 درصد سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی و افزایش 32 درصدی سپرده قرض الحسنه جاری ارزی در سال 87 به نسبت سال 86 خبر داد.

وی با بیان ضرورت کاهش هزینه ها برای صادرکنندگان از اعضای مجمع خواست تا بانک توسعه صادرات از پرداخت مالیات و سهم سود دولت با هدف تقویت بنیه مالی معاف شود.