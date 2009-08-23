به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا خباز بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هر چند رئیس جمهور پیش از معرفی وزرا اعلام کردند کابینه‌ای معرفی می‌کنند که موجب شگفتی باشد از این‌رو تصور می‌شد که این کابینه یا باید خیلی قوی باشد یا ناشناس که شگفتی مردم را فراهم آورد.

نماینده مردم کاشمر در مجلس اظهار داشت: اگر چه انتظار می‌رفت با توجه به این عقب‌ماندگی‌های موجود از برنامه پنج ساله و فاصله دولت با سند چشم‌انداز، دولت افرادی را در دستگاه‌های اجرایی کشور به کار گمارد تا عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته جبران شود، اما با اعلام رسانه‌ای اسامی وزرا تصور دوم در خصوص ناشناس بودن وزرا موجب شگفتی شد.

خباز افزود: از اسامی وزرایی که از سوی رئیس جمهور اعلام شده، فقط چند نفر برای من که چند دوره نماینده مجلس بوده‌ام، شناخته شده‌اند از این‌رو با توجه به این‌که 200 نفر از نمایندگان مجلس هشتم برای اولین‌ بار در قوه مقننه حضور دارند، انتخاب وزرا سخت‌تر است.

وی با بیان اینکه دولت به طور قانونی می‌تواند هر کسی را به عنوان وزیر معرفی کند و مجلس می‌تواند به آن افراد رای بدهد یا نه اظهار داشت: اگر با تعامل و رایزنی، دولت قوی‌ترین افراد را به مجلس معرفی کند، مسلما وزیر با اقتدار بیشتری از مجلس رای اعتماد می‌گیرد.

نماینده مردم کاشمر در مجلس افزود: با توجه به افراد معرفی شده جهت سپردن مسئولیت وزارتخانه‌های مختلف، نمی‌توان به اصلاح امور کشور خوش‌بین بود، زیرا وجود مدیریت قوی حرف اول را در اداره یک دستگاه اجرایی می‌زند.





