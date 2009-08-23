خرید 45 هزار تن محصولات تضمینی از کشاورزان خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، فرشید شکوری بعداز ظهر یکشنبه در نششت خبری اظهار داشت: 19 هزار و 350 تن از محصولات خریداری شده از کشاورزان از طریق شرکت تعاون روستایی استان خراسان شمالی گندم مازاد بر مصرف بوده است.

به گفته وی میزان خرید گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان این استان در سال زراعی جاری به نسبت سال گذشته 10 برابر رشد داشته است.

شکوری اظهار داشت: در سال زراعی جاری شرکت تعاون روستایی اقدام به خرید 19 هزار و 350 تن جو و کلزا از کشاورزان این استان کرده است.

به گفته وی جو و کلزا برای نخستین بار در سال زراعی جاری در ردیف محصولات مشمول خرید تضمینی قرار گرفته است.

وی قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم جو را از کشاورزان استان خراسان شمالی دو هزار و 700 ریال اعلام کرد.

رئیس اداره بازرگانی شرکت تعاون روستایی استان خراسان شمالی نرخ خرید گندم را در هر کیلوگرم حدود سه هزار و 50 ریال عنوان کرد.

در استان خراسان شمالی بالغ بر 200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر محصول گندم قرار دارد که سالانه بالغ بر 300 هزار تن محصول از این مزارع برداشت می شود.