10 هزار یتیم تحت پوشش تحت پوشش کمیته امداد اصفهان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد جواد صدق ظهر یک‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه هفته اکرام از 15 رمضان آغاز خواهد شد اظهار داشت: یکی از برنامه های اصلی این اداره برنامه ریزی برای هفته اکرام است که انتظار می رود، امسال نیز همچون سال‌های گذشته بتوانیم در این عرصه گام‌های موثری را برداریم.

وی میزان کمک‌های مردمی در طرح اکرام سال گذشته را 276 میلیون تومان دانست.

صدق در بخش دیگری از این جلسه صدق با اشاره به برگزاری جشن گلریزان دراین استان برای کمک به رهایی زندانیان بدهکار افزود: سال گذشته مردم خیرخواه اصفهان در این راستا 500 میلیون تومان کمک کردند.

وی همچنین به اجرای طرح رضوان نیز اشاره کرد و گفت این طرح با هدف احداث یک هزار واحد مسکونی برای یک هزار یتیم فاقد مسکن ، اجرا خواهد شد.

صدق همچنین یادآور شد: کمیته امداد امام خمینی (ره) برای سرپرستی ایتام روز 21 ماه مبارک رمضان 104 پایگاه و در سه غرفه این کمیته در نمایشگاه قرآنی رمضان ثبت نام و اخذ تعهد از نیکوکاران را به عمل خواهد آورد و هیچ گونه کمک مردمی از طریق این کمیته به هیچ مددجوی غیر ایرانی درخارج از کشور اختصاص نمی‌یابد.

همچنین معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اصفهان نیز اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به 19 هزار و 995 حامی درسطح اصفهان از 10 هزار یتیم زیر پوشش این نهاد حمایت می‌نمایند.

بهرام سواد کوهی همچنین با اشاره به اینکه در طرح اکرام ایتام مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، هیچ اعتبار ولتی هزینه نمی‌شود گفت:‌ این طرح تمام هزینه‌ها از طریق کمک‌های مردمی محقق خواهد شد که در سال گذشته از طریق کمک‌های مردمی، حدود 500 هزار وعده غذایی برای مددجویان زیر پوشش کمیته امداد تهیه و در اختیار ایتام قرار گرفت.