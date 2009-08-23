دستمزد دروگران برنج در مازندران افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این دستمزد اکنون به دلیل کمبود کارگر و مشکلات استفاده از دستگاه های مکانیکی دروگر به ‏500 ‏هزار ریال در روز رسیده است ‏.‏

بارندگیهای مستمر چند روزه اوایل هفته گذشته و پیش از آن علاوه بر اینکه برداشت شالی برنج را کندکرده بود سبب شد تا شالی حالت ورس (خوابیدن) به خود گرفته و استفاده از دستگاه دروگر و کمباین مخصوص درو غیر ممکن شود‏.‏

به واسطه اینکه برداشت شالی درمازندران درسه منطقه غرب ،مرکز و شرق استان با فاصله ‏10 ‏تا‏15 ‏روزه انجام می شود، بارندگی ‏10 ‏روزه سبب شد تا این فاصله ازبین رفته و در نتیجه شالیکاران علاوه براینکه از دستگاه دروگر نمی توانند استفاده کنند با کمبود کارگر نیز مواجه شدند‏.‏

با استفاده از دستگاه دورگر علاوه بر اینکه هزینه برداشت شالی تا نصف تقلیل پیدا می کند، ارائه خدمات جانبی مانند غذا به کارگران نیز صورت نمی گیرد و شالی در زمان بسیار کم درو می شود‏.‏

هم اکنون با افزایش دستمزد کارگر، کشاورزان به شدت با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند‏.‏

برای درو هر هزار متر مربع با استفاده ازدستگاه دروگرد در زمان کمتراز‏20 ‏دقیقه فقط یکصد هزار ریال پرداخت می شود، در حالی که یک کارگر به طورمعمول روزانه بین ‏700 ‏تا‏850 ‏متر مربع شالی را درو می کند که باید علاوه برتامین صبحانه، ناهار و عصرانه ‏500 ‏هزارریال دستمزد پرداخت شود‏.‏

هم اکنون خرید و فروش برنج در شالیکوبی های مازندران نیز تا حدودی رونق گرفته و کشاورزان همچنان منتظر هستند تا طارم محلی به قمیت واقعی خود برسد‏.‏

اکنون قیمت ارقام محلی برنج "طارم" در هر کیلوگرم ‏17 ‏تا ‏18 ‏هزار ریال در شالیکوبیهای مازندران است که به ندرت خریداری می شود‏.‏

مازندران دارای ‏240 ‏هزار هکتار اراضی شالیزاری است و ‏44 ‏درصد برنج کشور را تامین می کند‏.