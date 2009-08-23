شورشیان نیجریه خود را تسلیم دولت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شورشیان دلتای نیجر با پیشنهاد عفو عمومی دولت نیجریه در صورت تحویل دادن سلاحهای خود موافقت کردند. بر این اساس بیش از هزار شورشی این کشور از جمله 26 فرمانده ارشد جنبش نظامی موسوم به آزادسازی دلتای نیجر (MEND) سلاحهای خود را به زمین گذاشتند.

در میان این شورشیان نام "ابی کابوای ویکتور بن" ژنرال شورشی و رهبر جدایی طلبان نیجریه ملقب به "ژنرال بوی لوف" نیز به چشم می خورد. این در حالی است که بخش دیگری از شورشیان این کشور ضمن مخالفت با پیشنهاد دولت اعلام کرده اند به مبارزات خود تا 15 سپتامبر که زمان آغاز آتش بس اعلامی از سوی دولت است، ادامه خواهند داد.

طبق این گزارش شورشیان دلتای نیجر روز گذشته با حضور در یاناگوا مرکز این منطقه اقدام به تحویل سلاحهای خود کرده اند. در همین حال ژنرال بوی لوف پس از درآوردن یونیفورم نظامی خود و تحویل آن به ماموران دولتی گفت: ما برای پول نمی جنگیم، بلکه جنگ ما برای دستیابی به پیشرفت و توسعه است.

گفتنی است پیش از این نیروهای شورشی نیجریه با حمله به تاسیسات نفتی و ربودن نیروهای وابسته به دولت تلاش می کردند دولت را وادار به انجام خواسته های خود سازند. مردم کشور نیجریه با وجود زندگی در بزرگترین کشور آفریقایی تولید کننده نفت، از جمله فقیرترین مردم جهان هستند.