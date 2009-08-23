آمریکا انجام مذاکره برای ساخت پایگاه نظامی در ازبکستان را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، رسانه های روسی روز گذشته (شنبه) اعلام کردند که آمریکا حاضر به انجام گفتگو در مورد ایجاد پایگاه نظامی در تاشکند نخواهد شد.

سفارت آمریکا در ازبکستان روز گذشته اعلام کرد که سفر ژنرال دیوید پترائوس فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه به ازبکستان و دیدار وی با وزیر دفاع این کشور تنها به منظور انجام گفتگوها در مورد مسائل امنیتی به خصوص افغانستان بوده است.

کابل بردییف و پترائوس روز گذشته (شنبه) تنها توافقنامه گسترش همکاریهای فنی-نظامی امضا کردند.

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی اعلام کرده است که واشنگتن و تاشکند تاکنون بیش از 60 توافقنامه دوجانبه با یکدیگر امضا کردند.