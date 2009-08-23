کاهش سه درصدی مرگ و میر در تصادف های رانندگی در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ابراهیم قائد رحتمی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی استان کردستان در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون 183 نفر به دلیل تصادفات رانندگی در جاده های درون شهری و برون شهری استان کردستان جان خود را از دست داده اند که این آمار در مدت مشابه سال گذشته 188 مورد بوده که در سال جاری پنج مورد از مرگ و میر کاهش پیدا کرده است.

فرمانده انتظامی استان کردستان بیان داشت: از میان 183 نفری که در سال جاری و از طریق تصادفات رانندگی در استان کردستان جان خود را از دست داده اند، 23 مورد در جاده های درون شهری و 157 مورد در جاده های برون شهری اتفاق افتاده است.

قائد رحمتی یادآور شد: یکی از برنامه های اصلی پلیس در بحث کاهش تصادفات رانندگی تلاش برای جلوگیری از وقوع تصادفاتی است که منجر به مرگ می شود که در این راستا همکاری و نوع تعامل مردم عزیز و شهروندان نیز بسیار حیاتی و قابل توجه خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به نهادینه شدن امنیت در استان کردستان خاطرنشان کرد: خوشبختانه با توجه به مشارکت همه جانبه مردم و همچنین همکاری خبرنگاران و اصحاب رسانه های جمعی در استان با نیروی انتظامی وضعیت امنیت پایدار حکمفرماست و با توجه به شرایط موجود کردستان را در ردیف استان های امن کشور قرار داده است.

فرمانده انتظامی استان کردستان حکمفرما کردن حس امنیت در جامعه را بسیار مهمتر از امنیت عینی دانست و عنوان کرد: نیروی انتظامی و دستگاه های دولتی کشور با تلاش شبانه روزی امنیت عینی را در جامعه حکم فرما می کنند که مهمترین از آن داشتن حس امنیت روانی است که بار بیشتر این مهم بر دوش رسانه های جمعی و خبرنگاران قرار دارد.

قائد رحمتی نیروی انتظامی را نزدیک ترین سازمان و نهاد در کشور به مردم دانست و افزود: با توجه به نوع وظایف و کارهای نیروی انتظامی تقریبا از صبح زود مردم به شیوه های مختلف با نیروهای انتظامی سر و کار دارند و ما نیز تلاش خواهیم کرد که با توجه به این نوع ارتباط در هر لحظه آماده خدمت رسانی به مردم باشیم.

وی در پایان از خبرنگاران و رسانه های جمعی استان کردستان به خاطر همکاری با فرماندهی انتظامی کردستان و واحدهای تابعه در سال گذشته و امسال تقدیر کرد.