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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۱۰

ابوترابی در جمع خبرنگاران:

پیش بینی باهنر درباره رای نیاوردن 4 یا 5 وزیر پیشنهادی درست است

پیش بینی باهنر درباره رای نیاوردن 4 یا 5 وزیر پیشنهادی درست است

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ضمن تائید سخنان محمدرضا باهنر، درباه احتمال رای اعتماد نگرفتن برخی وزیران پیشنهادی دولت، گفت: به نظر می‌رسد که پیش بینی آقای باهنر مبنی بر عدم رای اعتماد به چهار یا پنج نفر از وزرای دولت واقعیت داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران اظهارداشت: فضای تعامل میان دو قوه مقننه و مجریه برای دادن رای اعتماد به وزیران وجود  دارد.

وی افزود: این تعامل با رعایت شاخص هایی که مجلس برای رای اعتماد به وزرای رئیس جمهور تعیین کرده ، صورت می گیرد.

ابوترابی تصریح کرد تعیین شاخص هایی از سوی مجلس برای رای اعتماد به وزرا در جهت تعامل با دولت، افزایش کارایی و اقتدار دولت و همکاری دو قوه تبیین شدند.

وی با تاکید بر اینکه تعامل مجلس و دولت در بررسی صلاحیت وزرا به منظور افزایش کارآیی و اقتدار دولت است، افزود: مطمئنا این تعامل به همکاری مثبت قوای مقننه و مجریه خواهد انجامید.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی درباره احتمال ندادن رای اعتماد از سوی نمایندگان به برخی وزیران پیشنهادی خاطر نشان کرد: این احتمال در مجلس وجود دارد بر این اساس به نظر می‌رسد که پیش بینی آقای باهنر مبنی بر عدم رای اعتماد به چهار و پنج نفر از وزرای دولت واقعیت داشته باشد.

وی در پایان از گلایه برخی مراجع نسبت به تصدی برخی وزارتخانه ها توسط زنان ابراز بی‌اطلاعی کرد.

کد مطلب 934647

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