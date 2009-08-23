نمایش ایران مقابل یونان تحسین برانگیز بود/ نیاز به بازی داریم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرواسی، تیم ایران ظهر یکشنبه در دیدار با یونان با نتیجه 7 بر 4 شکست خورد. این در حالی است که تیم ایران در نیمه نخست با حساب 4 بر صفر از حریف خود عقب بود. تیم واترپلو جوانان کشورمان روز گذشته در مسابقات جوانان جهان با نتیجه دور از انتظار 10 بر 2 مقابل مصر تن به شکست داده بود.

وحید مرادی پس از پایان دیدار تیم های ایران و یونان به خبرنگار اعزامی مهر به کرواسی گفت: تیم ما بازی فوق العاده درخشانی را مقابل یونان انجام داد. بدون اغراق باید بگویم چنانچه مقابل مصر اینگونه بازی می کردیم، با پیروزی از زمین خارج می شدیم.

وی در ادامه تصریح کرد: این بازیکنان برای اینکه بتوانند مقابل بزرگان جهان بایستند نیاز به خودباوری دارند و این مهم حاصل نمی شود مگر با انجام بازی های تمرینی.

مرادی افزود: تیم ایران اگر پیش از حضور در مسابقات کرواسی در اردوهای برون مرزی شرکت می کرد بی تردید نتایجی به مراتب بهتر از این دو دیدار کسب می کرد.

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو اظهار داشت: این بازیکنان بنا به گفته نون کواکویچ سرمربی تیم، برای بازی با مصر دچار استرس و وحشت بودند. ببینید تیم ما بازی بسیار خوبی را مقابل یونان انجام داد و در نیمه دوم حتی موفق شد با نتیجه 4 بر 3 مقابل این تیم پیروز شود. این نشان می دهد که بچه های ما پتانسیل بالایی دارند به شرطی که با انجام دیدارهای تدارکاتی، ترس آنها از حریفان بریزد.

تیم جوان ایران فردا در همین چارچوب با تیم پرقدرت مونته نگرو دیدار می کند. 19 تیم شرکت‌کننده در پانزدهمین دوره مسابقات واترپلو قهرمانی جوانان جهان از روز شنبه در "شبیه نیک" کرواسی رقابت خود را با یکدیگر آغاز کردند.

این مسابقات تا 8 شهریورماه ادامه دارد. این برای چهارمین بار است که ایران در مسابقات واترپلو قهرمانی جوانان جهان دارای نماینده است. پیش از این ایران در سال های 1989 (فرانسه)، 1997 (کوبا) و 2007 (آمریکا) در این رقابت‎ها شرکت کرد اما موفق به صعود از گروه مقدماتی نشده بود.