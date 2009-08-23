شروع طرح کنترل و نظارت بر عرضه فرآورده دامی در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، مجید روحانی نژاد بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: در این طرح از 15 اکیپ سیار و ثابت دامپزشکی که نیروهای کارشناسی و پزشکان این سازمان بوده کمک گرفته شد.

وی اضافه کرد: اکیپهای ثابت و سیار طرح کنترل و تظارت بر عرضه فرآورده های دامی به صورت تمام وقت از تمام فروشگاه های عرضه مواد خام دامی سرکشی می کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان خراسان شمالی از شهروندان استان خواست تا هرگونه مشاهده مشکلاتی در زمینه عرضه موادخام دامی در فروشگاه های عرضه و قصابی های سطح شهرها این مشکلات را با اکیپهای اداره کل دامپزشکی استان مطرح کنند.

روحانی نژاد افزود: شهروندان برای امنیت غذایی خود فراورده های خام دامی را از فروشگاه های عرضه دارای مجوز قانونی خریداری کرده و از خرید این محصولات از دستفروشان خودداری کنند.

وی از شهروندان خواست تا با دو شماره تلفن 05842238115 - 05842249321 با اداره کل دامپزشکی استان برای اطلاع رسانی در مورد وجود نارضایتی و شکایات از فروشگاه ها تماس گیرند.