ساماندهی 99 گلزار شهدای مازندران پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی گلزارهای شهدای مازندران در استانداری اظهار داشت: از آغاز کار ساماندهی گلزارها تا به حال 99 جنت گلزار شهدا در شهرها و روستاهای این استان ساماندهی شده است.

وی درباره ساماندهی گلزارهای شهدا افزود: امسال برای ساماندهی گلزارهای شهدای مازندران 1.5 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه شهدای گرانقدر ناظر بر اعمال کارهای ما هستند اظهار داشت: همه ما باید با تمام وجود با استفاده از ظرفیتها و توانمندیها در جهت حفظ ارزش ها و ماندگاری یاد و نام شهدا کوشا باشیم و فرهنگ ایثار و شهادت را به نسلهای آینده منتقل کنیم.

معاون عمرانی استانداری مازندران بیان داشت: در استان تعداد 205 مورد گلزار چند مزاری و 178 مورد گلزار تک مزاری در دست اقدام است که 142 مورد آن با مشارکت استانداری مازندران و سایر دستگاهها به اتمام رسیده است .

هاشمی اضافه کرد: تا پایان سال جاری کار ساماندهی 45 مورد از گلزارهای شهدای جدید مازندران به اتمام می رسد.