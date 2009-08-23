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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۵۵

ساماندهی 99 گلزار شهدای مازندران پایان یافت

ساماندهی 99 گلزار شهدای مازندران پایان یافت

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد ساماندهی گلزارهای شهدای مازندران از پایان یافتن ساماندهی 99 گلزار شهدای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی گلزارهای شهدای مازندران در استانداری اظهار داشت:  از آغاز کار ساماندهی گلزارها تا به حال 99 جنت گلزار شهدا در شهرها و روستاهای این استان ساماندهی شده است.   

وی درباره ساماندهی گلزارهای شهدا افزود: امسال برای ساماندهی گلزارهای شهدای مازندران 1.5 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه شهدای گرانقدر ناظر بر اعمال کارهای ما هستند اظهار داشت: همه ما باید با تمام وجود با استفاده از ظرفیتها و توانمندیها در جهت حفظ ارزش ها و ماندگاری یاد و نام شهدا کوشا باشیم و فرهنگ ایثار و شهادت را به نسلهای آینده منتقل کنیم.

معاون عمرانی استانداری مازندران بیان داشت: در استان تعداد 205 مورد گلزار چند مزاری و 178 مورد گلزار تک مزاری در دست اقدام است که 142 مورد آن با مشارکت استانداری مازندران و سایر دستگاهها به اتمام رسیده است .

هاشمی اضافه کرد: تا پایان سال جاری کار ساماندهی 45 مورد از گلزارهای شهدای جدید مازندران به اتمام می رسد.

کد مطلب 934656

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