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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۳۸

ساندی تایمز فاش کرد:

نقش قراردادهای تجاری انگلیس و لیبی در آزادی متهم انفجار لاکربی

نقش قراردادهای تجاری انگلیس و لیبی در آزادی متهم انفجار لاکربی

یک هفته نامه غربی با تائید گزارشات مربوط به دخیل بودن قراردادهای تجاری در آزادی عامل عملیات تروریستی لاکربی نوشت : درخواست انگلیس از اسکاتلند موجب آزادی المقراحی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه ساندی تایمز، "ایوان لوئیس" از مقامات ارشد وزارت امور خارجه انگلیس در تاریخ 3 آگوست (ماه جاری میلادی ) نامه ای را به "کنی مک آسکیل" وزیر دادگستری اسکاتلند ارسال می کند که در آن نوشته شده بود : بر اساس توافقنامه هایی که میان "تونی بلر" نخست وزیر وقت انگلیس و "معمر قزافی" رهر لیبی درسال 2007  به امضا رسیده و بر اساس درخواست طرابلس برای استرداد عبدالباسط المقراحی، اکنون دیگر دلیلی برای حضور این شخص در زندانهای اسکاتلند وجود ندارد.

در 21 دسامبر 1988 هواپیمای خطوط مسافری پان امریکن بر فراز دهکده لاکربی در اسکاتلند منفجر شد و تمامی 270 مسافر و خدمه آن جان باختند و عبدالباسط مقراحی تنها فردی است که در ارتباط با این بمبگذاری محکوم شد.

المقراحی روز پنجشنبه هفته گذشته 29 مرداد با توجیه ابتلا به سرطان پروستات آزاد شد و آزادی وی با انتقادات شدید از سوی برخی از محافل رو به رو شد و بسیاری از جمله سیف الاسلام قذافی فرزند معمر قذافی رهبر لیبی این اقدام را نتیجه ملموس بهبود روابط طرابلس و لندن می دانند، اما دولت انگلستان این مسئله را رد می کند و آزادی المقراحی را صرفاً به سبب بیماری او توجیه می کند.

مقام های انگلیس عقیده دارند که المقراحی آزاد نشده بلکه به سبب بیماری سرطان پروستات برای انتظار مرگ خود به لیبی نقل مکان کرد. 

کد مطلب 934657

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