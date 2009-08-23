انگلیس معامله در قضیه المقراحی را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، دولت انگلیس با تکذیب گزارشهای منتشر شده در مورد علل آزادی "عبدالباسط المقراحی" اعلام کرد هیچ گونه معامله ای با دولت لیبی برای آزادی مظنون پرونده لاکربی صورت نگرفته است.

در همین رابطه "پیتر ماندلسون" وزیر بازرگانی انگلیس گفت: در مورد این اقدام هیچ مذاکره و معامله ای بین دولت انگلیس و لیبی انجام نگرفته است. وی ضمن محکوم کردن طرح اینگونه مسائل یاد آور شد: طرح چنین مسئله ای نه تنها کاملا اشتباه است بلکه اهانت به دولت است.

همچنین سخنگوی وزارت خارجه انگلیس با رد اتهام معامله لندن با طرابلس بر سر المقراحی تاکید کرد این امر هیچ ارتباطی به مسائل اقتصادی و روابط این دو کشور نداشته است. به گفته وی در مساله المقراحی هیچ مذاکره ای بین دو کشور صورت نگرفته و آنچه که انجام پذیرفته با تصمیم دولت اسکاتلند بوده است.

گفتنی است "عبدالباسط المقراحی" اهل لیبی که به جرم کشتن 270 نفر در سقوط هواپیمای آمریکایی بر فراز لاکربی اسکاتلند محکومیت ابد خود را می گذراند، به تازگی به دلیل ابتلا به سرطان پروستات آزاد شد تا در کشور خود مورد درمان قرار گیرد.